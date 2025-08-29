Вимоги Путіна щодо України: як змінювалися "апетити" Кремля від 2022 року

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © ТСН

Вимоги Кремля щодо припинення вогню в Україні від 2022 року постійно змінювалися.

Від ультиматумів 2022 року щодо демілітаризації та «денацифікації» до нещодавніх заяв про скорочення територіальних апетитів, Кремль демонструє зміну своєї риторики.

Пропри це, вимоги очільника РФ Володимира Путіна залишаються жорстокими та суперечать суверенітету України.

ТСН.ua прослідкував еволюцію заяв Кремля та зібрав ключові етапи переговорного процесу.

Перший раунд переговорів та вимоги Путіна на початку війни Росії проти України

За декілька днів, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відбулися перші українсько-російські переговори — 28 лютого 2022 року. Тоді українська делегація, на чолі із керівником прибула до резиденції самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Петриківському районі. З російського боку делегацію на переговорах очолював помічник Путіна Володимир Мединський.

Два наступні раунди відбувалися також у Білорусі, а останній — у Стамбулі. Усі вони були безрезультатні.

Переговори Україна-Росія у 2022 році / © Associated Press

Однак, саме під час четвертого раунду сторони почали обговорювати конкретні вимоги, які почала висувати РФ. Вони були викладені у документ, що складався із шести сторінок та кількох додатків, під назвою «Договір про нейтралітет України».

У документі було 18 статей, що стосувалися українського нейтралітету, кордонів, гуманітарних аспектів (мови, релігії, історії) та скасування санкцій проти РФ

Тоді, у 2022 році Кремль вимагав від України:

Демілітаризації зі значним скороченням збройних сил (зокрема, до 50 тисяч осіб) та техніки;

«Денацифікації» та зміни чинного уряду України, який Кремль називав нелегітимним;

відмови від Криму, Донецької та Луганської областей, визнання «ЛНР» і «ДНР»;

відмови від вступу до НАТО, нейтралітету та заборони на укладення військових угод із іншими країнами;

відмови Києва від розробки, виробництва, купівлі та розміщення ракетних озброєнь з дальністю понад 250 км;

надання російській мові статусу державної та повне відновлення майнових прав УПЦ МП;

повного скасування заборон на радянську символіку, що фактично означало легалізацію комуністичних символів в Україні.

Документ також містив перелік українських законів, які були названі прикладами «нацифікації».

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили (ISW), що такі вимоги Росії, як «денацифікація» та «демілітаризація» України, які Кремль висуває з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, фактично означають прагнення до зміни українського режиму, встановлення в країні проросійського маріонеткового уряду, а також суттєве обмеження можливостей України для захисту від потенційної подальшої агресії з боку Росії.

Вимоги Кремля у 2023–2024 роках

Упродовж наступних років Путін не відмовлявся від своїх вимог. Ба більше, «апетит» кремлівського диктатора збільшився і він почав наполягати на повному контролі над частинами сходу і півдня України, тобто над чотирма областями.

Решта вимог залишилася незмінною, а це: виведення українських військ з окупованих регіонів, відмова від НАТО, нейтральний позаблоковий статус і без’ядерність України.

У червні 2024 року Путін озвучив ці вимоги та заявив, що необхідно викорінити «першопричини кризи», які включають безпеку Росії, захист російської мови та розвиток Російської православної церкви в Україні.

Кремль / © Pexels

«Щойно Київ заявить, що готовий і почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу до НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори. Гарантуємо безпечне відведення українських частин та з’єднань», — сказав тоді Путін.

Водночас кремлівський диктатор цинічно заявляв, що Росія робить «реальну мирну пропозицію», а також він наголосив, що відмова Києва та Заходу, за його словами, покладе на них відповідальність за подальше кровопролиття.

Українська влада і міжнародні експерти назвали ці умови ультимативними і такими, що порушують український суверенітет.

Зокрема, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що не побачив нічого нового в «мирних ініціативах» Путіна. На його думку, той озвучив «стандартний набір агресора», який вже неодноразово лунав.

Окрім того, в Пентагоні тоді заявили, що Путін «не в змозі диктувати Україні, що вона має робити для досягнення миру».

«Апетити Кремля зменшуються» — Путін змінює свою риторику?

На початку серпня, вимоги Кремля залишалися незмінні. Путін вкотре заявляв, що готовий закінчити війну проти України, однак на умовах, які він озвучив у червні 2024 року.

«Росія не захоплює території під час спецоперації, а повертає своє», — заявляв кремлівський диктатор.

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Також він вчергове наголошував, що головна вимога для припинення вогню — «викорінити першопричини кризи».

Водночас аналізуючи заяви Москви, аналітики ISW наголошували, що Кремль не прагне справжніх переговорів з Україною, а лише імітує зацікавленість, щоб змусити Захід піти на поступки, які порушують український суверенітет.

Однак, наприкінці серпня Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан почав заявляти, що Росія відмовляється від вимог повного контролю над чотирма українськими областями, які частково окуповані, й обговорює лише утримання позицій на Донбасі та Запоріжжі.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

Він нагадав, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні позиції, які пізніше обговорювалися на зустрічах на Алясці.

За його словами, Росія відмовилася від вимог контролю над усією територією чотирьох українських областей. Натомість зараз йдеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25–30% території Донецької області.

«Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною», — наголосив він.

Хоч і РФ відмовляється від вимог щодо повного контролю над усіма окупованими областями, проте інші радикальні вимоги — демілітаризація, нейтралітет, визнання анексій — залишаються чинними.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між Україною та Росією вздовж лінії фронту. Ідея передбачає демілітаризовану зону під контролем миротворців для нагляду за припиненням вогню.

