Вимоги РФ на переговорах у Стамбулі: Портников розкрив справжню мету Путіна

Віталій Портников

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Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков сказав, що зустріч між очільниками Росії і України є можливою за виконання певних умов. І, очевидно, що мова йде саме про ті вимоги, які російська делегація висувала українські під час перемовин 16 травня у Стамбулі. Про виконання умови щодо обміну військовополоненим не йдеться. Мова йде саме про ті умови, які зараз розповсюджуються цілою низкою західних медіа як ті пропозиції Путіна навіть не щодо досягнення «сталого миру» в Україні, а щодо елементарного припинення вогню на лінії зіткнення між російськими і українськими військами.

Про це повідомив журналіст Віталій Портников.

Вимоги РФ

Мова йде про те, що Україна має не тільки відмовитися від ідеї євроатлантичної інтеграції, але й не дозволити перебування на власній території жодних миротворчих сил або сил стримування. Також Росія вимагає від України відмови від так званих дискримінаційних актів щодо російської мови і російської церкви, що з точки зору Кремля має полегшити цивілізаційний наступ Москви на українську державу невдовзі після завершення бойових дій.

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«Найголовніше у цій ситуації — Україна має відмовитися від будь-яких репарацій з боку Росії, а також визнати російський статус окупованих і анексованих Москвою українських регіонів — Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму. Причому мова йде і про виведення українських військ з тих територій, цих українських регіонів, які зараз контролюються легітимною українською владою, а не окупантами, а також вилучення з української конституції цих регіонів в якості областей України. І Україна також має не боротися з зусиллями Росії щодо міжнародного визнання факту цієї окупації українських територій», — зазначив журналіст.

Тут потрібно відразу усвідомити, що насправді це зовсім не умови припинення вогню чи перемир’я. Це умови дестабілізації. Як і 2022 року президент Росії шукає таких шляхів, які б полегшали для його армії окупацію всієї території української держави.

«У Кремлі продовжують вважати, що найпростіший шлях до зникнення України з політичної мапи світу — це дестабілізація її державності. Тобто, потрібно примусити керівництво України ухвалити такі домовленості з керівництвом Російської Федерації, які б викликали масове незадоволення в Україні, і перетворення сусідньої країни на територію суцільної анархії, що дозволить російським військам з точки зору Кремля пройти через всю українську територію як ніж крізь масло і затвердитися на державних кордонах України у Закарпатській чи Львівській областях. Досить простий і амбітний план, який і мала виконати російська делегація на чолі із Володимиром Мединським на перемовинах у Стамбулі у 2022 році, і який їй доручено виконувати під час нового раунду тих так званих відновлених перемовин у Туреччині», — сказав журналіст.

Найнебезпечніше в цій ситуації не те, що такі умови. Путін намагається ставити Зеленському як пропозицію щодо їхньої можливої зустрічі. Найбільш небезпечним є те, що саме із такими умовами російський лідер буде виступати на своїй можливій зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, який навіть після очевидного провалу перемовин у Стамбулі не став покладати відповідальність за їхній зрив на російського президента, а натомість почав наполягати на необхідності особистої зустрічі із Путіним як можливого рецепту закінчення російсько-української війни.

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Зустріч із Трампом

Як відомо, особиста зустріч із Путіним є однією з найбільших політичних мрій Дональда Трампа, який бажає отримати схвалення своєї діяльності від російського колеги, який очевидно є для американського президента взірцем для наслідування.

Він продовжує, що завершення російсько-української війни є не причиною, а швидше приводом для такої зустрічі, приводом, який має допомогти Трампу з його точки зору виправдати необхідність побачення із Путіним і для європейських лідерів, які категорично виступають проти такої зустрічі, в разі, якщо Путін не йде на припинення вогню, і перед власними радниками, які говорили Трампу, що він має зустрітися із російським президентом тільки, якщо Путін погодиться хоча б на якісь пропозиції Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, і принаймні на 30-денне припинення вогню на російсько-українському фронті.

«Однак Трамп, здається, вже усвідомив, що Путін не збирається погоджуватися із жодною з його вимог, і якщо він буде очікувати, що російський президент піде йому на зустріч, їхнє побачення може так і не відбудеться до закінчення терміну повноважень Дональда Трампа у 2029 році», — каже Портников.

А без контактів із Володимиром Путіним та схвалення його власних поглядів на Трампа у присутності самого американського президента для Трампа і американське президентство зовсім не президентство.

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«Таким чином, я побоююся, що в разі, якщо Путін зустрінеться із Трампом, той змушений буде вислухати від російського президента саме ці умови припинення війни. Нейтральний статус України, з яким Трамп без жодних проблем погодиться», — акцентував Віталій Портников.

Як ми бачимо, Трамп практично не згадує про миротворчий контингент, на створенні якого він наполягав. І це не визнання російського статусу окупованих і анексованих українських територій.

«Трамп, як ми знаємо, і сам жадає визнати російський статус Криму, щоб скасувати санкції проти Російської Федерації і почати укладання із Путіним різноманітних вигідних для себе оборудок», — пояснив журналіст.

Тому умови Путіна для Зеленського можуть бути умовами зовсім не для Зеленського. Вони можуть бути умовами для Трампа, щоб прискорити, таке потрібне для американського президента, побачення з його російським кумиром.

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Раніше Портников зазначав, що для Трампа зустріч з Путіним виявилася набагато важливішою, ніж для Путіна зустріч із Трампом. Водночас президентам США та України пощастило, що Путін відмовився їхати до Стамбула, адже зараз його позиції є сильнішими.

Журналіст зазначив, що російський президент просто проігнорував заяви Трампа, що той приїде до Туреччини, якщо там буде Путін. Він продовжував діяти за своїм, уже окресленим у ніч проти 11 травня сценарієм так, ніби жодних висловлювань Зеленського і Трампа не існувало.

«Те, що Путін може не звертати уваги на заяви Зеленського — це зрозуміло. Для нього будь-який президент України — це просто перший секретар обкому, з яким можна не рахуватися, а країну якого можна просто зруйнувати та завоювати. Але те, що Путін фактично проігнорував ідею президента США, що він сам може прибути на російсько-українські перемовини, свідчить про те, що Путін не дуже горить бажанням зустрічатися з Трампом», — зауважив Портников.

Він вважає, що навіть якщо зустріч Трампа та Путіна відбудеться, президент США завідомо буде в поганій, слабкій позиції порівнюючи з російським лідером. Водночас Портников вважає, що президенту України Володимиру Зеленському пощастило, що Путін не приїхав до Стамбула, і так само пощастило й Дональду Трампу.

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