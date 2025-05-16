Вимоги РФ та чи буде зустріч із Путіним: Кислиця розповів, чим завершилися переговори в Стамбулі

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця / © скриншот з відео

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Російська делегація під час переговорів у Стамбулі 16 травня не озвучила нічого нового. Всі вимоги російської сторони Україна та весь світ уже чули в публічних виступах і заявах президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України і заступник керівника переговорної делегації України в Стамбулі Сергій Кислиця в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Російські вимоги не нові. І особливість російської сторони, яка, до речі, допомагає нам готуватися до переговорів, полягає в тому, що якщо хочеш знати, що тобі скажуть перемовники, прочитай, що сказав Путін. Він кожного дня говорить про ці всі вимоги. Вони нам усі відомі. Тому, звісно, що російська сторона мала програти всю свою програму, мала озвучити все, що написано в їхніх директивах», — зазначив Кислиця.

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Він додав, що на всі ці вимоги російська делегація отримувала від української сторони належну відсіч, але гідну та чемну. І після того, як сторони зачитали свої відомі всім позиції, члени делегацій почали шукати рішення, подекуди навіть креативні, «які б, з одного боку, не порушували директиви керівництва, а з іншого дозволили б вийти хоча б з якимись практичними результатами».

На запитання, які повноваження мала російська делегація, Кислиця зауважив, що «в російських умовах повноваження — це умовна річ».

«Тому що в російських умовах, коли йдеться про той рівень складності питань, які ми маємо обговорювати з росіянами, є лише одна людина в Росії, яка може дійсно ухвалювати рішення. Це президент Путін. Тому це був один з головних елементів наших перемовин — сторони говорили про те, як ми маємо працювати, щоб найближчим часом відбулася зустріч президента України та президента Російської Федерації, тому що лише президент Російської Федерації є першопричиною війни», — сказав заступник міністра.

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Він підкреслив, що лише Путін може зупинити війну «одним дзвінком своєму керівникові Генштабу».

«Лише він є тією людиною, яка вирішує все в країні. Тому, до речі, є велике питання щодо того, як доповідатиме російська делегація своєму керівництву про перебіг наших розмов у Стамбулі», — додав Сергій Кислиця.

Нагадаємо, Віталій Портников назвав приховані ризики можливої зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського. Журналіст вважає, що кремлівський диктатор має сильнішу позицію і може маніпулювати Трампом, щоб знищити Україну.