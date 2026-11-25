Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову взявся повчати Україну та пояснювати, хто винен у війні.

Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю французькому журналу Le Point, передають білоруські ЗМІ.

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Лукашенко про війну в Україні — кого звинуватив

Журналістка запитала, чи досі Лукашенко ставиться до Володимира Зеленського поблажливо, як під час його спроб виступити посередником 2022 року. Білоруський диктатор відповів ствердно й пояснив, що вважає українського президента молодим і недосвідченим політиком.

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«Так. А тому що він молодий політик, він зробив багато помилок. Тому що не він у всьому винен. У нього демократія. У нього в руках немає тієї влади, яка потрібна. Я в лапки беру демократію. Ось ця "демократія", яка до війни довела. Не він. Так, не він у цьому всьому винен», — заявив Лукашенко.

Втім, коли журналістка чітко запитала, у чому ж тоді винен український народ, Лукашенко не розгубився: на його думку, українці мали обрати досвідченішого президента. Себе ж він іронічно навів як приклад вдалого політичного вибору.

«Винен український народ — обрав недосвідчену людину, хоча коли я так кажу, я думаю, що і мене ж колись люди обрали, ще молодшим був. Ну мені пощастило. Господь мене вберіг від якихось хибних кроків. Потім у мене досвід був якоїсь діяльності, яка потрібна була Білорусі», — похвалився білоруський диктатор.

На уточнення журналістки, чи означає це, що українцям не варто було обирати Зеленського, Лукашенко відповів ствердно. Він також пригадав особисті зустрічі з українським президентом до повномасштабного вторгнення Росії.

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За його словами, Зеленський справив на нього хороше враження, однак до президентських обов’язків нібито не був готовий.

«Звісно, Зеленський не готовий був бути президентом. Я з ним зустрічався, спілкувався. Нормальний мужик, хороша людина. Ми з ним у ресторані сиділи. Він запросив мене на обід, обговорювали жартома і не жартома дещо. Так, до війни було це. І тому в мене про нього склалося хороше враження. Він набагато молодший за мене, я його як сина сприймав», — розповів Лукашенко.

Лукашенко телефонував Зеленському на початку вторгнення

Окремо Лукашенко згадав про свій телефонний дзвінок Зеленському на початку повномасштабної війни. За його словами, зв’язатися з українським президентом його вмовив молодший син, який постійно наполягав на цій розмові через початок бойових дій.

Лукашенко стверджує, що під час дзвінка закликав Зеленського спочатку зупинити бойові дії, а вже потім розбиратися в причинах війни.

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«Володю, Володю, послухай мене, потім у причинах будемо розбиратися, треба зупинити це. Тому що зрештою з тебе спитає народ: "Ти не зупинив війну. У тебе на землі йде війна. Треба зупинитися"», — переказав він свої слова.

Закиди Заходу та визнання залежності від Москви

Коли журналістка зауважила, що за роки війни Зеленський все ж таки набув президентського досвіду, Лукашенко знову взявся пояснювати, чого йому нібито бракує. Цього разу — самостійності. Білоруський диктатор чітко заявив французькій журналістці, що та разом із Заходом керує українським президентом.

Водночас Лукашенко визнав, що всі країни певною мірою залежать одна від одної, зокрема й Білорусь. Щоправда, залежність Мінська від Москви він назвав більшою, ніж від Франції.

Далі він знову звинуватив Захід у небажанні завершувати війну та попередив про небезпеку ескалації для Європи й Білорусі.

«Ми від когось залежні. Завжди будемо. Це добре. Світ взаємозалежний. Ви керуєте сьогодні Зеленським. Ви не хочете, на мій погляд, закінчити цю війну так, як можна було б, щоб не допустити ескалації. Це найнебезпечніше для європейців і для нас. Ескалація — це катастрофа. Тому ви не хочете цього», — заявив він.

Наприкінці розмови Лукашенко запропонував відкинути попередні формати домовленостей і повернутися до переговорів у Білорусі. Зокрема, він згадав Мінські домовленості.

«А треба було просто плюнути на всі "Мінськ-3, 5" чи як назвати, відкинути всі ці нюанси, приїхати сюди. Ну ось сюди, де це було. Повернутися до цієї розмови», — підсумував білоруський диктатор.

Лукашенко про війну в Україні — останні новини

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував себе як «гаранта безпеки» для Володимира Зеленського. За його словами, він готовий разом з українським президентом поїхати до Москви на переговори з Володимиром Путіним щодо припинення війни.

Також Лукашенко стверджував, що не знав про плани російського керівництва розпочати повномасштабне вторгнення.

Окрім цього, Олександр Лукашенко висловився щодо Володимира Путіна, запевняючи, що російський диктатор насправді не є агресором і нібито відчуває повагу до українців.

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