"Винятків не буде": Малюк емоційно і з матюками пояснив справи проти НАБУ

Василь Малюк

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Голова СБУ Василь Малюк заявив, що обшуки та затримання в Національному антикорупційному бюро були необхідні, що очистити НАБУ від впливу російських спецслужб.

Про це Малюк сказав за підсумками зустрічі з представниками країн-членів G7.

Чому «облаву» на детективів НАБУ зробили одночасно

Голова СБУ пояснив, чому справи проти кількох детективів НАБУ були порушені одночасно. Він стверджує, що таким чином вдалося досягти ефекту неочікуваності. Адже «якби хтось реалізовував окремо одне провадження, потім наступне», то всі агенти РФ мали б час знищити всі докази.

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Винятків не може бути

Малюк наголосив, що в умовах повномасштабної війни наявність російських агентів у будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною.

«Для нас немає винятків, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. НАБУ необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб. І ми будемо надалі займатись цим разом з керівництвом Бюро, активно допомагаючи їм у цьому», — зазначив він.

Малюк запевнив, що СБУ та Офіс генпрокурора зібрали ґрунтовну доказову базу щодо всіх підозрюваних співробітниках НАБУ.

САП і НАБУ не ліквідовано

Голова СБУ запевнив, що новий закон не ліквідовує НАБУ і САП.

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«Ми живемо в правовій державі — в правовій. Основний закон який — Конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законодавець. І повірте мені, там те, що вони голосували, то питання нардепів, і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі», — запевнив Малюк.

Голова СБУ заявив, що не є депутатом, тому не може деталізувати, як і чому ухвалювалося рішення. Але може запевнити одне: САП і НАБУ — їх не ліквідовано, ці структури залишаються і продовжують роботу.

«Водночас згідно з Конституцією, в Україні є один Генеральний прокурор, і не має бути дублювання функцій. Думаю, саме цим керувалися законодавці, коли ухвалювали зміни — для посилення системи та уникнення протиріч», — заявив голова СБУ на брифінгу, передає «Суспільне».

Малюк вважає, що прокурори НАБУ будуть лише раді, якщо генпрокурор Руслан Кравченко «підкине» їм якісь свіжі ідеї і поділиться досвідом.

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«Я за це ВІДПОВІДАЮ, він це ПІДПИСАВ»! МАЛЮК з МАТЮКАМИ ПРОКОМЕНТУВАВ СИТУАЦІЮ з НАБУ

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Вчора, 21 липня, працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків щодо співробітників НАБУ. ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучний розголос навколо обшуків у НАБУ.

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