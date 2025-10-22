ТСН у соціальних мережах

Політика
181
1 хв

Винищувачі Gripen для України: у посольстві Швеції відреагували промовистим колажем

Шведські дипломати опублікували в соцмережі оригінальне зображення.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Винищувачі Gripen

Винищувачі Gripen

Після оголошеної угоди про постачання Україні 100-150 винищувачів Gripen, посольство Швеції опублікувало промовистий колаж.

Зображення з’явилося в акаунті дипломатичного представництва скандинавської країни в соцмережі Facebook.

На колажі зображено шведський винищувач із українським прапором, який пілотує котик.

«Літаки летять», — йдеться в дописі посольства Швеції в Києві.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали двосторонні документ, які передбачають постачання 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Ця серія винищувачів лише починає вироблятися, але їх передавання, за словами шведського прем’єра, «дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів».

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що Україна отримає від Швеції винищувачі Gripen вже у 2026 році.

