Винищувачі Gripen для України: у посольстві Швеції відреагували промовистим колажем
Шведські дипломати опублікували в соцмережі оригінальне зображення.
Після оголошеної угоди про постачання Україні 100-150 винищувачів Gripen, посольство Швеції опублікувало промовистий колаж.
Зображення з’явилося в акаунті дипломатичного представництва скандинавської країни в соцмережі Facebook.
На колажі зображено шведський винищувач із українським прапором, який пілотує котик.
«Літаки летять», — йдеться в дописі посольства Швеції в Києві.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали двосторонні документ, які передбачають постачання 100-150 винищувачів Gripen серії Е.
Ця серія винищувачів лише починає вироблятися, але їх передавання, за словами шведського прем’єра, «дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів».
Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що Україна отримає від Швеції винищувачі Gripen вже у 2026 році.