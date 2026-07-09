Винищувачі НАТО отримали дозвіл збивати повітряні цілі: де діятимуть нові правила

Прапор НАТО. / © Reuters

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НАТО вирішило посилити місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії, перетворивши її на систему протиповітряної оборони. Це дозволить екіпажам винищувачів знищувати безпілотники та інші повітряні цілі, що становлять загрозу.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час саміту Альянсу в Анкарі, повідомляє Reuters.

До цього часу головним завданням місії було виявлення та супровід російських військових літаків, які виконують польоти поблизу кордонів країн Балтії.

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«Місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування. Але те, що відбувається сьогодні, не є абсолютно мирною обстановкою», — висловився Науседа.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна додав, що оновлена ​​місія матиме «більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози».

Наразі винищувачі НАТО щоразу підіймаються у повітря, коли поблизу кордону пролітають російські військові літаки, щоб супроводжувати їх — від Калінінградської області до Фінської затоки та далі до кордонів основної території країни-агресорки.

До слова, цього року вперше було збито українські БпЛА, що залетіли на території Естонії та Латвії. Це був перший випадок відкриття вогню для захисту Альянсу.

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Зазначається, що місія НАТО з патрулювання повітряного простору в Литві, Латвії та Естонії у балтійських країнах, близьких до Росії, які не мають власних винищувачів, — була розпочата ще 2004-го році, одразу після їх вступу до Альянсу.

Як повідомлялося раніше, Росія стягує війська до кордонів НАТО. The Telegraph із посиланням на розслідування датського телеканалу DR пише, що аналіз супутникових знімків виявив активність щонайменше у п’яти районах поблизу кордонів держав Альянсу. Йдеться про будівництво нових казарм, розширення існуючої інфраструктури та нарощування військової присутності.

Зокрема, одним із ключових об’єктів стала база в Печензі Мурманської області, яка розташована приблизно за 11 км в від норвезького кордону. Ще один об’єкт розташований поблизу Кандалакші неподалік від кордону з Фінляндією.

Дата публікації 16:35, 07.07.26 Кількість переглядів 37 Терміново! Що вже вдалося отримати від НАТО Зеленському!

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