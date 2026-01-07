Винищувачі та розмінування: Швеція озвучила можливу роль у гарантіях безпеки для України

Gripen / © Associated Press

Швеція готова надати Україні військову підтримку в межах гарантій безпеки після досягнення мирної угоди.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон за підсумками зустрічі Коаліції охочих, яка відбулася в Парижі.

За словами глави шведського уряду, під час переговорів члени Коаліції охочих, представники України та Сполучених Штатів обговорили питання миру в Україні та подальші кроки щодо забезпечення стабільності й безпеки в регіоні. Крістерссон зазначив, що зустрічі в Парижі дозволили досягти суттєвого прогресу в обговоренні цих питань.

Прем’єр-міністр підкреслив, що після укладення мирної угоди Швеція готова зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України та всієї Європи. Зокрема, Стокгольм розглядає можливість надання винищувачів Gripen для здійснення повітряного спостереження над територією України.

Крім того, Швеція готова залучити морські ресурси для проведення робіт із розмінування в Чорному морі, а також продовжити навчання українських військових офіцерів. За словами Крістерссона, саме такі кроки можуть стати частиною міжнародних зусиль із підтримання миру після завершення бойових дій.

Водночас прем’єр-міністр наголосив, що реалізація цих намірів можлива лише за виконання низки умов. Серед них – досягнення мирної угоди, чітке визначення правил застосування сили багатонаціональними силами, а також офіційне схвалення відповідних рішень парламентом Швеції.

Ульф Крістерссон підсумував, що Швеція готова зробити свій внесок у встановлення та збереження миру в Європі.

Нагадаємо, що Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні. Крім того, США пообіцяли підтримку України в разі нового нападу РФ.