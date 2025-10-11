Виплати військовим після полону по 50 тисяч щомісячно: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує виплати у розмірі 50 тисяч грн для військовослужбовців, звільнених з полону.

«Президент підписав відповідний закон, дякую за підтримку. Вдячна народним депутатам за ухвалення важливого рішення для наших військових.

Підтримка здійснюватиметься впродовж перших трьох місяців реабілітації. Раніше такі виплати отримували лише ті, хто зазнав поранень, контузій чи каліцтв. Однак чимало військових після полону також мають серйозні захворювання, що потребують тривалого лікування. Тепер держава гарантує допомогу кожному і кожній, хто пройшов полон. Важливий крок для комплексної підтримки наших захисників і захисниць», — зазначила своєю чергою прем’єрка Юлія Свириденко.

9 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт №13627 про виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування.

Ухвалений закон передбачає, що військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч грн.

Також законом передбачається, що кошти виплачуватимуться протягом перших трьох місяців лікування. Документ врегульовує порядок видавання довідок про травми чи захворювання, отримані в полоні, щоб уникнути різного трактування норм і бюрократичних перепон.

Зокрема, закон передбачає, що:

виплата діє весь час безперервного лікування (включно з переміщенням між лікарнями)

у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи воєнних злочинах — виплати зупиняються, а за обвинувальним вироком — скасовуються

довідка про обставини отримання травми чи хвороби оформлюється швидко — протягом 5 днів

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 15 серпня ухвалив рішення про виплату 15 млн грн сім’ям захисників, які загинули у полоні.