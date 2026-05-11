Виправдовував війну проти України: екснардеп Мураєв отримав нову підозру

Євген Мураєв

Прокуратура повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву, керівнику забороненої прокремлівської партії «Наші».

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними сторони обвинувачення, проросійський політик продовжував публічно поширювати наративи держави-агресора — заперечував збройну агресію РФ проти України, виправдовував її та намагався представити війну як «внутрішній громадянський конфлікт».

«Підставою для підозри стало інтерв’ю на YouTube-каналі, оприлюднене у січні 2025 року. Під час розмови екснардеп заявив, що його „батьківщина — СРСР“, а війну в Україні назвав „громадянською“, стверджуючи, що між собою нібито воюють громадяни однієї країни», — йдеться у повідомленні.

У цьому ж інтерв’ю він намагався перекласти відповідальність за початок війни з росії на Україну. Зокрема, заявляв, що державу-агресора нібито «втягнули у цю війну».

Аналогічні тези політик поширював і у власному Telegram-каналі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому народному депутату заочно повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Справа Мураєва — що відомо

СБУ завершила досудове розслідування щодо очільника забороненої партії «Наші», Євгена Мураєва і обвинувальний акт щодо нього було скеровано до суду. У заяві вказано, що Мураєв причетний до підривної діяльності на користь Росії. Політик задіяв власний медіаресурс — телеканал «Наш» — для подавання викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні.

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома кримінальними статтями:

державна зрада

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками

За матеріалами СБУ обвинувальний акт щодо Мураєва було скеровано до суду. Екснардепу загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зазначимо, що восени 2022 року правоохоронці провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві. Було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

