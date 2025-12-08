Вирішальний час для миру в Україні: про що йшлося під час зустрічі Зеленського із європейськими лідерами у Лондоні

Переговори у Лондоні 8 грудня 2025 / © Associated Press

У Лондоні 8 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Під час кількагодинної зустрічі лідери обговорювали подальші кроки щодо припинення вогню в Україні, а також оборонну підтримку країни та післявоєнну відбудову.

ТСН.ua зібрав головне із зустрічі Зеленського та лідерів ЄС у Лондоні.

Короткі заяви для преси на Даунінг-стріт

На Даунінг-стріт відбулася коротка зустріч Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца в резиденції прем’єр-міністра Великої Британії.

Перед цим лідери зробили короткі заяви, для преси, у яких наголосили про «вирішальний етап у мирних переговорах».

«Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України… доля цієї країни — України — це доля Європи», — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Переговори у Лондоні 8 грудня 2025 / © Associated Press

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон прокоментував вплив останніх санкцій на економіку РФ та висловив підтримку Україні.

«Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій. Ми всі підтримуємо Україну і всі підтримуємо мир», — зазначив Макрон.

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер описав поточні перемовини як «критичний етап прагнення до миру».

«Питання, що стосуються України — це питання самої України», — зауважив Стармер.

Після коротких перемовин, політики позували для групової фотографії біля будинку №10, однак усі четверо ухилилися від відповідей на будь-які запитання преси.

Після цього Зеленський і Стармер повернулися у резиденцію для продовження переговорів у форматі тет-а-тет, тоді як Макрон та Мерц залишили Даунінг-стріт пішки.

Про що говорили лідери

Єлисейський палац розкрив ключові теми, які обговорювалися під час зустрічі.

Там зазначили, що лідери підтвердили незмінну та довгострокову підтримку України, а також свою відданість міцному миру.

Учасники зустрічі провели оцінку розроблених гарантій безпеки, зокрема тих, що створюються у форматі «Коаліції охочих». Також учасники підсумували переговори, які проводилися в рамках американського посередництва.

Володимир Зеленський та Кір Стармер / © Reuters

Згодом Володимир Зеленський детальніше розповів про зустрічі із лідерами країн ЄС у Лондоні.

За його словами, сторони узгодили єдину позицію щодо питання післявоєнної реконструкції України та визначення наступних кроків щодо припинення вогню.

«Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки», — уточнив Зеленський.

Окремою темою для обговорення стала подальша оборонна підтримка України.

Відмова України від територій

За підсумками зустрічі у Лондоні, Зеленський заявив, що наразі немає жодного компромісу щодо територіального питання у плані миру.

Глава держави наголосив, що Україна не розглядає можливості віддати території Росії в обмін на мир.

«Україна не має права по закону, по Конституції, міжнародному і моральному праву (віддавати свої території — Ред.)», — наголосив Зеленський.

За його словами, Росія не відмовилася від своїх вимог та наполягає, аби Україна відмовилася від частини своїх територій.

«Ми, безумовно, нічого не хочемо віддавати. За це ми і боремося. Американці сьогодні шукають компроміс — буду відвертим», — розповів глава держави.

Мирний план США

Як повідомив Зеленський, мирний план від США суттєво змінився. За його словами, кількість пунктів зменшилася з 28 пунктів до 20.

Глава української держави зауважив, що хоча бачення сторін зберігає «база одна та сама», нова версія «вирівняла цей напрямок і зовсім такі відверто проукраїнські пункти відійшли». Це, на думку президента, відображає настрій американців, які «в принципі, за те, щоби знаходити компроміси».

Він підкреслив, що найскладнішим залишається питання територій, щодо якого компроміс поки не знайдено. Також критичним є питання відновлення, яке вимагає залучення фінансової підтримки та врахування європейського погляду.

Також Зеленський повідомив, помічники європейців з Україною будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз американський міністр.

«Я думаю, завтра буде план готовий ввечері, десь так. Ми ще раз на нього подивимось і відправимось у США», — додав Зеленський.

Посилення тиску на Росію

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи переговори коаліції охочих у віртуальному форматі, наголосила, що необхідно посилити тиск на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів. За її словами, ЄС має «усі засоби та бажання», передає The Guardain.

Водночас вона зауважила, що європейські лідери «знають, що поставлено на карту, і знають, що часу на роздуми більше немає».

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Як повідомляє The Guardain, що Урсула фон дер Ляєн наполягає на пропозиції ЄС щодо репараційного кредиту для України, підкріпленого доходами від заморожених російських активів, попри застереження Бельгії щодо юридичних проблем.

Вона наголосила, що чим довше Росія веде війну, «тим вищими будуть витрати для Росії» завдяки використанню цих коштів на репарації.

Фон дер Ляєн також наголосила на відповідальності Європи за власну оборону, підтвердивши плани збільшити оборонні витрати та виробництво.

Водночас президентка Єврокомісії розкритикувала Москву за «обман» та «тягнення часу», звинувативши її у «знущанні з дипломатії».

«Сьогодні цей фасад залишається незмінним. Але ми на нього не піддамося, ми знаємо, хто є агресором, а хто жертвою в цій війні», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Усунення США від переговорного процесу є неприйнятним для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що повне усунення Сполучених Штатів від переговорного процесу є неприйнятним для України та Європи, наголошуючи на необхідності боротися за їхню подальшу допомогу та тиск на Росію.

Він підкреслив, що програма постачання озброєння PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) є критичною, оскільки дозволяє купувати унікальну зброю, недоступну в європейських союзників.

Водночас Зеленський зазначив, що PURL потребує 15 мільярдів доларів на рік і висловив подяку Нідерландам та прем’єру Діку Схофу за виділення 700 мільйонів доларів, що майже покрило річний дефіцит.

Президент акцентував на важливості гарантій безпеки, які мають бути легальними рішеннями, проголосованими в Конгресі США, а не «порожніми обіцянками» (як Будапештський меморандум). Він додав, що європейські гарантії в рамках «Коаліції охочих» майже готові, але остаточної відповіді про дії партнерів у разі повторної агресії досі немає.

Трамп має своє бачення щодо завершення війни в Україні

Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп «точно хоче закінчити війну», але його «бачення» відрізняється від українського.

Зеленський наголосив, що Америка залишається сильним партнером, а також позитивно відгукнувся про роботу переговорної групи, зокрема Джареда Кушнера, підтвердивши, що вони прагнуть миру.

Проте для України ключове значення має те, на яких засадах війна закінчиться, щоб «не було ризику повторення війни», оскільки «Росії ми не віримо».

Зазначимо, попереду у Зеленського запланована зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Євроради Антоніу Коштою і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

