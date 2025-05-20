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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Висловлювання Трампа про мир в Україні та польоти безпілотників: головні новини ночі 20 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 травня 2025 року:

  • Трамп заявив, що Путін хоче миру — CNN Читати далі –>

  • Трамп не посилюватиме санкції проти Росії: каже, що "є шанс" на прогрес Читати далі –>

  • Путін і Трамп не обговорювали терміни припинення вогню під час телефонної розмови — Кремль Читати далі –>

  • Трамп заявив, що Україна готова до миру, але поки не впевнений у достатності її зусиль Читати далі –>

  • Уночі 20 травня російські безпілотники атакували Україну: де прогриміли вибухи Читати далі –>

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