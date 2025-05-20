- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
Висловлювання Трампа про мир в Україні та польоти безпілотників: головні новини ночі 20 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 травня 2025 року:
Трамп заявив, що Путін хоче миру — CNN Читати далі –>
Трамп не посилюватиме санкції проти Росії: каже, що "є шанс" на прогрес Читати далі –>
Путін і Трамп не обговорювали терміни припинення вогню під час телефонної розмови — Кремль Читати далі –>
Трамп заявив, що Україна готова до миру, але поки не впевнений у достатності її зусиль Читати далі –>
Уночі 20 травня російські безпілотники атакували Україну: де прогриміли вибухи Читати далі –>