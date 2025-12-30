Високі рейтинги Буданова кажуть про суспільний запит на раціональність і стратегічне мислення, - експерт

© скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Він звертає увагу на показники начальника ГУР Кирила Буданова, який набирає 10,9% у першому турі і вже 32,1% у другому турі в парі із Володимиром Зеленським, перемагаючи чинного президента.

«Така увага до Будова є сильним запитом суспільства не стільки на "нові обличчя", скільки запитом на раціональність і стратегічне мислення, на новий підхід до ведення війни та управління державою у такі складні часи», — зауважує експерт.

Окрему увагу блогер звертає на дані гіпотетичних виборів до Верховної Ради: «Опитування виборів у Парламент показують, що партія Буданова отримує біля 14% і також входить у ТОП-3».

Аналітик відзначає, що високі показники Буданова не пов’язані з політичною кампанією, а, скоріше, є наслідком його публічної позиції — «відвертої, місцями жорсткої, без ілюзій».

«Це ми бачили і в його (ред. — Буданова) останніх інтерв’ю — пояснення світу таким, як він є, а не таким, яким би нам хотілося його бачити», — наголошує Прокопишин.

Загалом, на думку експерта, результати опитування радше відображають суспільні очікування щодо нової якості державного управління після війни, яку Кирило Буданов демонструє, як керівник воєнної розвідки.

Нагадаємо, що раніше керівник Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович заявив, що Кирило Буданов сприймається як «ефективний силовик», адже ГУР виконує дієві спецоперації.