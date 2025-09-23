Виступ Зеленського в ООН і зустріч з Трампом: Reuters розкрило очікування України

Зеленський і Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прагнутиме більшої підтримки союзників, коли виступатиме в ООН та зустрінеться з Дональдом Трампом. При цьому за лаштунками Київ готується до нового етапу війни, в якому він більше покладається на себе.

Про це пише Reuters.

Трамп не готовий вводити санкції

У матеріалі йдеться про те, що надії Києва на запровадження нових жорстких санкцій США проти Росії згасають.

«Інтенсивне лобіювання не змогло переконати Трампа запровадити санкції, які б завдали достатньої шкоди воєнній економіці Росії, щоб змусити президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, а українці скептично ставляться до того, що війна скоро закінчиться», — констатували аналітики.

Так, лише 18% українців вважають, що воєнні дії можуть припинитися цього року. Сьогодні в Україні панує відчуття невизначеності щодо майбутнього.

Ризики щодо союзників у Європі

Путін нещодавно здобув кілька дипломатичних перемог, зокрема, отримав урочисту зустріч на саміті з Трампом на Алясці. Є ознаки того, що Україна перемикає напрямок для нового етапу війни, в якому іноземна підтримка зменшується.

Український аналітичний центр, який раніше вивчав Росію, щоб знайти цілі для урядових санкцій, тепер займається аналітикою, щоб допомогти військовим вибирати цілі для ударів безпілотників, повідомив старший співробітник.

«Джерело зазначило, що Україна не лише зіткнулася з невдачами через санкції та скорочення допомоги США, але й може втратити підтримку деяких інших союзників у Європі», — пише видання.

Ознакою того, як Київ намагається налаштувати тиск на саму Росію, є атаки українських далекобійних безпілотників на порти та нафтопереробні заводи, що викликало попередження про неминуче скорочення видобутку для її виробників нафти.

Виступ Зеленського в ООН

Як повідомлялося, Зеленський може звернеться до Трампа з проханням про нові санкції США проти Росії у вівторок, за день до виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Київ також просуває плани проведення саміту, присвяченого окупованому Росією Криму. Захід має на меті перешкодити обговоренню будь-якої мирної угоди, що передбачає визнання Криму російською територією.

Путін заявив, що на передовій в Україні зараз розгорнуто понад 700 000 російських солдатів, а Росія окупувала приблизно 20% території України. Москва вимагає всю цю територію, і навіть більше, перш ніж розгляне можливість переговорів про припинення війни в Україні. Це неприйнятно для більшості українців.

Українські чиновники зображували свою роботу над приїздом Зеленського в понеділок як прагматичну дипломатію, а не підготовку до вирішальної поїздки.

«Нью-Йорк — це платформа щовересня. Це надзвичайно важливе місце. Хотілося б, щоб це було доцільніше, але простих рішень конфліктів такого масштабу ніколи не буде. Тому я думаю, що ми всі не повернемося з Нью-Йорка з простими рішеннями. І ми продовжуватимемо наполегливо працювати після Нью-Йорка», — сказав Reuters перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Україні потрібна підтримка США

Підтримка США залишається важливою для України, а союзники Києва мають занепокоєння щодо чисельності її військових резервів.

Високопоставлений європейський дипломат заявив, що обмін розвідувальними даними США та новий механізм для України щодо закупівлі американської зброї є важливими для того, щоб її зброя могла витримати виживання.

Зеленський заявив про першу зброю в рамках цього механізму — ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та ракетні установки HIMARS, і що Україна наразі забезпечила понад 2 мільярди доларів фінансування для озброєння, виробленого в США.

За словами високопоставленого дипломата, впевненіша позиція України щодо зброї стала очевидною з менш наполегливого тону нещодавніх публічних заяв Зеленського.

Андрій Загороднюк, міністр оборони України у 2019-2020 роках, заявив, що європейська стратегія часто зосереджувалася на ідеї стримування для запобігання майбутнім конфліктам, але Путін не був зацікавлений у зупинці війни Росії в Україні. Тому стратегія Києва полягала в тому, щоб перешкодити успіху російських військ.

«Стратегія полягає в нейтралізації Росії. Це дозволить стабілізувати ситуацію та, сподіваємося, розпочати відновлення, принаймні (певною мірою), без згоди Росії зупинити війну», — каже він.

Колишній високопоставлений український чиновник сумнівався, що Трамп взагалі накладе санкції на Росію. Він сказав, що Україні було б краще зосередитися на зміцненні своїх збройних сил.

Він знехтував тижневими переговорами між Європою, США та Україною щодо гарантій безпеки для захисту України з метою післявоєнного врегулювання. Порівнюючи цей процес із ритуальним танцем, він сказав: «Це було б дуже гарно, якби людей не вбивали».

Нагадаємо, Зеленським вирушить до Нью-Йорка на ювілей Генасамблеї ООН. Як відомо, ця організація постійно виявляє «стурбованість», а не демонструє готовність до конкретних дій. У межах заходу, ймовірно, Зеленський зустрінеться з Трампом.

Також стало відомо, що можлива зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Зала засідань ООН невелика, зазначили у Польщі, тож контакти між політиками очевидні.