Виступають за "справедливий світопорядок": Путін видав абсурдну заяву про співпрацю Росії з Китаєм

Сі Цзіньпін та Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Диктатор заявив, що російсько-китайська співпраця — це “важливий стабілізуючий фактор на міжнародній арені”.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Кремлівський диктатор говорив про “непросту геополітичну ситуацію” та “глобальну невизначеність”. Він вважає, що у цих умовах російсько-китайська зовнішньополітична зв’язка є надважливою на міжнародній арені. Мовляв, це “стабілізуючий фактор”.

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“Росія та Китай спільно відстоюють формування більш справедливого та демократичного світопорядку, заснованого на міжнародному праві та центральній ролі ООН у світових справах”, — зазначив диктатор.

Нагадаємо, китайська делегація привезла до Кремля низку сувенірів, серед яких — грамофон і декоративний консольний стіл із різьбленням у традиційному китайському стилі.