- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1747
- Час на прочитання
- 2 хв
"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде" — Зеленський про розмову з Трампом
Жодних ультиматумів і здавання власної української території, заявив український президент після розмови з Дональдом Трампом.
Україна не виводитиме війська з власної території, адже як президент, так і військові дотримуються конституційного обов’язку.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з журналістами за підсумками розмови з американським президентом Дональдом Трампом 19 травня.
«Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде, це конституційний обов’язок мій, наших військових… Ніяких ультиматумів, ніхто здавати свої землі, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі (про який заявляв президент РФ Путін — ред), якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі — значить, вони не хочуть, щоб війна закінчилася, тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити», — сказав Зеленський.
Він зауважив, що за всієї поваги до президента США Дональда Трампа, Україна не може дозволити собі вивести війська з власних територій.
«Це наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність», — сказав президент України.
Зеленський також нагадав про питання, які порушував під час переговорів з міжнародними партнерами.
«Те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою… Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі, значить, там не хочуть, щоб було припинення вогню, і не хочуть, щоб війна закінчилася. Тому що вони чітко розуміють: Україна не буде цього робити. Якщо ви ставите такі питання, на які ви розумієте, якою буде відповідь, і вона не буде позитивною, значить, ви точно не хочете мати результат», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, президент Зеленський розповів також деталі своєї розмови з Дональдом Трампом 19 травня.
Водночас президент США Дональд Трамп після розмови з диктатором РФ Путіним оголосив про початок переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.
Читайте також