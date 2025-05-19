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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде" — Зеленський про розмову з Трампом

Жодних ультиматумів і здавання власної української території, заявив український президент після розмови з Дональдом Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде" — Зеленський про розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна не виводитиме війська з власної території, адже як президент, так і військові дотримуються конституційного обов’язку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з журналістами за підсумками розмови з американським президентом Дональдом Трампом 19 травня.

«Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде, це конституційний обов’язок мій, наших військових… Ніяких ультиматумів, ніхто здавати свої землі, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі (про який заявляв президент РФ Путін — ред), якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі — значить, вони не хочуть, щоб війна закінчилася, тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити», — сказав Зеленський.

Він зауважив, що за всієї поваги до президента США Дональда Трампа, Україна не може дозволити собі вивести війська з власних територій.

«Це наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність», — сказав президент України.

Зеленський також нагадав про питання, які порушував під час переговорів з міжнародними партнерами.

«Те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою… Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі, значить, там не хочуть, щоб було припинення вогню, і не хочуть, щоб війна закінчилася. Тому що вони чітко розуміють: Україна не буде цього робити. Якщо ви ставите такі питання, на які ви розумієте, якою буде відповідь, і вона не буде позитивною, значить, ви точно не хочете мати результат», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський розповів також деталі своєї розмови з Дональдом Трампом 19 травня.

Водночас президент США Дональд Трамп після розмови з диктатором РФ Путіним оголосив про початок переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

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