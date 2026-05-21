Виїзд Путіна на «уклін» до Сі провалився: Китай відмовив у ключовому проханні і охолодив апетити Кремля

Володимир Путін і Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Диктатор-президент Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін не змогли досягти угоди щодо трубопроводу «Сила Сибіру-2» та підписали лише порівняно незначні двосторонні угоди під час офіційного візиту «фюрера”до КНР.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

Аналітики акцентували на тому, що Путін і Сі високо оцінили «глибокі відносини» між Росією а КНР, а також активну співпрацюють в енергетичній сфері.

Зокрема, помічник «фюрера» Юрій Ушаков заявив, що РФ і КНР досягли домовленостей щодо енергетичних проєктів та «ще чогось дуже важливого», але не уточнив деталей.

Путін і Сі підписали спільну заяву про подальше зміцнення їхнього «всебічного партнерства та стратегічної взаємодії», а також про поглиблення добросусідської дружби та співпраці, близько 40 міжурядових, міжвідомчих та корпоративних документів. Вони головним чином спрямовані на поглиблення економічної співпраці, а також спільну декларацію про «встановлення багатополярного світу та нового типу міжнародних відносин».

Відомо, що сторони не змогли досягти угоди щодо будівництва трубопроводу «Сила Сибіру-2». Американські аналітики наголошують, що Москва і Пекін мають розбіжності щодо цього газогону щонайменше від 2024-го, адже Росія стикається з більш нагальною потребою в трубопроводі для заміни доходів від експорту, втрачених після повномасштабного вторгнення до України. Водночас Китай використовує свою перевагу, щоб отримати поступки від Кремля щодо цього питання.

Водночас в ISW наголошують, що підписані лідерами угоди були відносно невеликими порівняно з сподіваннями Кремля на те, що візит Путіна завершиться підписанням угоди щодо «Сили Сибіру-2».

«Кремль виділив трубопровід як один з пріоритетних пунктів візиту Володимира Путіна до КНР. Втім, нездатність диктатора РФ забезпечити підписання угоди демонструє нинішні обмеження російсько-китайської співпраці», — констатують в Інституті.

Провал Кремля у Пекіні

Путін напередодні візиту до Китаю гучно заявляв про дружбу з Сі, називаючи його «добрим другом» і улесливо розхвалював «всеосяжне партнерство» Двох країн. Втім, незважаючи на це, «фюрер» повернувся ні з чим.

Сі Цзіньпін відмовив у порятунку, якого диктатор РФ шукав у Китаї. Пекін не погодився на рятівний для Кремля проєкт — газопровід «Сила Сибіру-2». Саме його Москва намагається просунути вже вп’яте за останні роки.

Видання The Washington Post також наголошує, що Путін не зміг отримати згоду на стратегічний газопровід до Китаю. КНР не поспішає остаточно погоджуватися на проєкт через суперечки щодо ціни газу та умов контракту. Окрім того, Пекін прагне уникати надмірної залежності від російських енергоносіїв.

