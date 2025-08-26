Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Зеленський анонсував рішення вже сьогодні

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення уряду про нові правила перетину кордону для чоловіків від 18 до 22 років.

Про це глава держави написав у Мережі після зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

«Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати», — йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо, в середині серпня Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити перетин державного кордону для українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

Згодом Свириденко заявила, що уряд шукає оптимальний шлях для появи можливості виїзду за кордон для чоловіків віком до 22 років. Прем’єрка зазначала, що це потребує широкого обговорення.

До Верховної Ради внесли законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Нардеп Федір Веніславський анонсував, що документ планується винести на голосування у вересні.