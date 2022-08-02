"Взагалі ні на що не впливає": у Зеленського відреагували на рішення суду РФ щодо полку "Азов"

Рішення Верховного суду Росії про визнання українського полку "Азов" терористичною організацією взагалі ні на що не впливає і є суто внутрішнім пропагандистським продуктом.

Більше того, рішення судів Росії не матимуть жодних наслідків у міжнародному правовому полі.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив у Мережі 2 серпня.

"Трішки дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає когось терористичною організацією…" – звернув увагу радник голови ОП.

Він наголосив, що будь-які рішення в російських юрисдикціях стосовно України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу та не позначаться на переговорному процесі щодо обміну полоненими.

"Рішення Верховного суду Росії (навіть звучить якось дико) взагалі ні на що не впливає і є суто внутрішнім пропагандистським продуктом", – додав Подоляк.

Він також розкрив таємницю світочам "російського права" про те, що від 2014 року не існує жодного добровольчого батальйону "Азов". Натомість "Азов" – це окремий загін спецпризначення у складі 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.

"Спецзагін "Азов" діяв виключно в межах юридично вмотивованих компетенцій. Російська юрисдикція взагалі не поширюється на територію України, і тому "рішення" є правовим нонсенсом", – зазначив радник голови президентського офісу.

Він додав, що рішення російських судів, безумовно, не матимуть жодних наслідків у міжнародному правовому полі. Тоді як Росія має бути офіційно визнана державою-терористом.

"Росія у будь-якому разі нестиме пряму юридичну відповідальність за знущання над військовополоненими, зокрема через провокацію недійсними та фейковими "судовими рішеннями". Навіть якщо ці рішення потрібні РФ суто для внутрішнього пропагандистського використання…" – попередив Подоляк.

Нагадаємо, 2 серпня Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією та заборонив його не території РФ.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 2 серпня 2022 рокуmp4

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