"Взаємодія це не переговори": чого чекати від зустрічі Трампа з Путіним

Путін розглядає переговори лише як засіб "отримати все, що він хоче".

Кремлівський диктатор Володимир Путін, схоже, сподівається, що президент США Дональд Трамп підірве згуртованість Європи та її рішучість щодо військової допомоги Україні. Назвавши нещодавно європейських лідерів "собачонками Трампа", він заявив, що вони скоро "сидітимуть слухняно біля ніг свого господаря і мило вилятимуть хвостами", тому що президент США швидко наведе лад завдяки своєму "характеру та наполегливості".

Про це пише AP News.

Видання зазначає, що Трамп хвалиться своєю майстерністю укладання угод, але Путін не відмовиться так просто від того, що він вважає споконвічними землями Росії в Україні, і не проґавить шанс покарати Захід і підірвати його альянси та безпеку, змусивши Київ дотримуватися політики нейтралітету.

"На Заході звідкись взялася ідея, що Путіну важливо досягти угоди і покласти край усьому. Це не так", — сказав журналістам науковий директор дискусійного клубу "Валдай" Федір Лук'янов.

На думку Лук'янова, якого в РФ вважають "авторитетним експертом" із зовнішньополітичних цілей, "велике питання" полягає в тому, що станеться, коли Путіна не стане.

Водночас Трамп, схоже, хоче залишити після себе спадщину миротворця та лідера, який "зробив Америку великою".

Також читайте Мирного плану Трампа не існує – Портников

"Але історія не буде прихильна до нього, якщо він стане тією людиною, яка все це роздасть", – зазначив Кім Даррох, експосол Великої Британії у США.

Водночас колишня представниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що будь-яка угода щодо України на користь Кремля стане сигналом "слабкості Америки".

За словами колишнього президента Фінляндії Саулі Ніїністе, який приймав у Гельсінкі Трампа та Путіна у 2018 році, вони "не дуже схожі". Фінський політик вважає Путіна "системним" мислителем, а Трампа — бізнесменом, який приймає "швидкі" рішення.

"Це може призвести до зіткнення, оскільки Трамп хоче швидкого вирішення війни, тоді як Путін прагне повільнішого рішення, яке зміцнить його військові позиції та послабить як Київ, так і політичну волю Заходу", – йдеться у статті.

На думку Бориса Бондарєва, колишнього російського дипломата в Женеві, який залишив свою посаду після початку вторгнення Росії в Україну, Путін сподівається, що Трампу "стане нудно" або він відвернеться на іншу проблему.

Також читайте Зеленський розповів, чи може Трамп змусити Путіна йти до миру

Інший дипломат, експосол Великої Британії в Росії Лорі Брістоу також скептично оцінює перспективи майбутньої зустрічі президентів США та РФ.

"Взаємодія — це не те саме, що переговори. Стратегія Росії така: що моє, те моє, а що ваше — предмет переговорів", — зазначив він.

Бондарєв також заявив, що Путін розглядає переговори лише як засіб "отримати все, що він хоче", додавши, що його "дивує", чому західні лідери досі не розуміють тактику Кремля.

"Це означає, що Путін, швидше за все, буде радий будь-якій зустрічі з Трампом, оскільки вона просуває Росію як глобальну силу і добре грає на внутрішньому ринку, але він мало що запропонує натомість", – такий підсумок робить видання щодо очікувань від майбутньої зустрічі Трампа та Путіна.

Нагадаємо, план Трампа щодо завершення війни в Україні може стати великим сюрпризом. Але немає жодних гарантій, що Путін погодиться на умови Трампу. Ба більше, все, що сьогодні про них відомо – це лише припущення.

Читайте також: