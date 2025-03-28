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Вже не за 100 днів: Рубіо зробив заяву про терміни досягнення миру в Україні
США не встановлюють чітких термінів щодо досягнення миру в Україні. Марко Рубіо пояснив, від чого це залежить.
Державний секретар США Марко Рубіо відповів на запитання, скільки часу триватимуть переговори проукладення остаточної мирної угоди між Україною та Росією.
Про це Рубіо висловився на пресконференції, інформує сайт Держдепартаменту.
Держсекретар заявив, що США прагнутимуть досягти мирної угоди «стільки, скільки буде потрібно». Рубіо сказав, що не може гарантувати укладення угоди через тиждень чи місяць.
«Я просто не можу встановити часові межі, бо це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, що мають санкції, які, я вважаю, мають враховуватися в межах будь-якої остаточної угоди», — висловився американський посадовець.
Він додав, що про готовність до укладання мирної угоди буде відомо, «коли настане час підписувати», якщо «буде спротив з одного чи іншого боку». Водночас Рубіо вказав, що «ми ще не на цьому етапі».
До слова напередодні видання Bloomberg проаналізувало заяви Росії після триденних переговорів зі США в Ер-Ріяді і заявило про загрозу для американських планів про швидке укладання масштабнішої мирної угоди.