Кандидатура на посаду міністра юстиції вже визначена.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами глави держави, тепер необхідно також визначити, хто очолить Міністерство енергетики.

«Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна — попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур», — сказав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, Верховна Рада 19 листопада проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас».

Окрім того, 315 депутатів підтримали звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук, яка також фігурує в розслідуванні НАБУ й САП.

Зауважимо, Галущенко 17 липня 2025 року очолив Міністерство юстиції, а від квітня 2021-го був міністром енергетики. Саме під час перебуванням на цій посаді він став фігурантом у справі про корупцію на будівництві захисник споруд в оборонці та енергетиці.

12 листопада Кабінет міністрів відсторонив Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Політик, коментуючи рішення уряду, наголосив, що «повністю погоджується» з рішенням, мовляв, «не тримається за посаду».

Своєю чергою міністерка енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Також вона додала, що під час її роботи не було жодних порушень законодавства, та підтвердила, що таких «фактів не може існувати в принципі».

Галущенка також було виключено з РНБО. Того дня комітет ВРУ з питань правової політики підтримав відставку міністра юстиції та ухвалив рішення винести відповідне питання на розгляд парламенту.