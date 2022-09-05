Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом Джонсоном у його новому статусі - Зеленський

Президент України вірить, що Джонсон не залишає політичну діяльність і ще продовжить підтримувати захист свободи в Україні, в Британії та в усьому світі.

Президент України Володимир Зеленський вже чекає, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом Джонсоном у його новому статусі.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 5 вересня.

"Сьогодні премʼєр-міністр Великої Британії і великий друг нашого народу Борис Джонсон залишає посаду. Але вірю, що він не залишає політичну діяльність і ще продовжить підтримувати захист свободи в Україні, в Британії та в усьому світі. Я говорив з ним сьогодні. Як завжди, це була дуже добра розмова. Зазвичай кажуть, що дружби в політиці не буває, але Борис – це той випадок, коли розумієш один одного з пів слова, коли дружба є, коли вона міцна й коли вона справді посилює обидві наші держави", - зазначив він.

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Зеленський нагадав, як з перших хвилин російської повномасштабної війни проти України та Європи Борис Джонсон був з нами. Його першим і найважливішим запитанням завжди було: як іще можна допомогти?

"І хочу підкреслити: і до 24 лютого ми завжди відчували, що Британія разом з Україною. Нам за кілька років справді вдалося вивести українсько-британські відносини на найвищий рівень за весь час нашої незалежності. Це безпрецедентно високий рівень. Ми підписали дуже амбітну Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Ми зробили дуже багато для посилення зв’язків між нашими суспільствами – економічних, соціальних, культурних. Ми започаткували програму оновлення українського флоту. І зараз, у час повномасштабної війни, домовилися про конкретну участь Британії у програмі відбудови України після бойових дій", - розповів президент.

Сьогодні, 5 вересня, Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону від імені всіх українців. "І я впевнений, що це справді багатомільйонне українське "дякую". Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом у його новому статусі", - зазначив він.

Водночас президент зазначив, що не менше чекає початку співпраці з новим премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс.

"Ми в Україні добре її знаємо – вона завжди була на світлому боці європейської політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу всіх російських деструктивних зусиль. Головне – зберігати нашу єдність, а це обовʼязково буде", - резюмував він.

Нагадаємо, Борис Джонсон, який нещодавно подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Відповідні зміни можуть відбутися вже у вересні наступного року, коли чинний очільник Альянсу покине свій пост.

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