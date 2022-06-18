"Вже дуже скоро цими днями": пані посол Німеччини анонсувала швидке прибуття важкої зброї до України

Вже невдовзі до України надійде важке озброєння від Німеччини, зокрема – гаубиці, користуватися якими українські бійці навчалися шість тижнів.
Після гаубиць до України надійдуть зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард".
Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 18 червня.
"Важка зброя буде скоро. Ваші солдати шість тижнів навчалися на гаубицях. І вони, як на мене, прийдуть вже дуже скоро цими днями. Після цього будуть "Гепарди". І майже одночасно прибудуть MLRS та HIMARS (реактивні та ракетні системи залпового вогню – ред.) – разом з Великою Британією, Сполученими Штатами. Ваші солдати на всіх цих типах зброї нині навчаються. Мені моя американська колега сказала, що протягом трьох-шести тижнів вони теж доставлять", – поінформувала німецька дипломатка.
"І останнє – це система РЛС (радіолокаційна станція – ред.), про яку говорив канцлер Шольц і яка ще виробляється, повинна бути готовою десь у жовтні. Це теж сучасна система. Це те, що зараз передбачається", – додала пані посол.
Нагадаємо, під час свого візиту до Києва 16 червня канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв передати Україні новий пакет озброєння. Йдеться про ракетні установки залпового вогню.
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