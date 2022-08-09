"Вже готуємо цей саміт": Зеленський заявив, що Кримська платформа працюватиме й 2022 року

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до проведення саміту Кримської платформи 2022 року.

Глава держави наголосив, що недостатність реагування світу на окупацію Криму слугує зараз одним з найкращих аргументів для посилення санкцій проти РФ.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 9 серпня.

"Ми започаткували Кримську платформу – ключовий дипломатичний майданчик для роботи по звільненню Криму. Кримська платформа працюватиме і цьогоріч. Ми вже готуємо цей саміт", – повідомив президент.

"Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна проти України. Історія глобального реагування на захоплення Росією Криму, точніше недостатність такого реагування слугує зараз одним з найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії. Світ починає визнавати, що у 14-му помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії", – вважає глава держави.

Він також зауважив, що Україна – рідна для народів, чиї національні культури й прагнення формувались у Криму.

"Тому коли ми працюємо для звільнення півострова, ми боремось і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України. Я вірю, що так і буде. Я знаю, що ми повернемося в український Крим. І я вдячний усім нашим партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають нам у цьому", – заявив Зеленський.

Він також сказав, що поки зарано розголошувати всі деталі, але цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але значення – ще більшим.

"Готуємо нові рішення для захисту та допомоги в реалізації прав корінних народів України. Готуємо й програми економічного відновлення нашого Криму після його звільнення від окупантів", – поінформував президент.

Зеленський: російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом!

Нагадаємо, 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. У Міноборони РФ заявляють, що внаслідок вибуху немає постраждалих, водночас окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.

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