Вже "не мирний план": Китай змінив формулювання про документ щодо війни в Україні

Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Пекін оприлюднить "документ із позицією" щодо України найближчими днями, однак дипломат наголосив, що про "мирний план" там не йдеться.

Про це він сказав журналістам, пише Reuters.

"Ми ніколи не називали це мирним планом. Це позиційний документ. Ми продовжуватимемо наголошувати на повазі суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Ми наголошуємо, що країни мають враховувати інтереси безпеки одна одної", - зазначив він.

"Мирний план" Китаю щодо війни в Україні

Китай офіційно зберігає нейтралітет щодо повномасштабного вторгнення РФ до України. Днями влада КНР анонсувала документ, в якому ніби представить своє бачення врегулювання війни. Радник президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван Ї заявив, що Китай схвильований "розмахом" війни в Україні, і висловив думку, що між Україною та Росією потрібні переговори. Війну проти України він називав "українською кризою".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що українська сторона ще не отримала текст документа. Щойно Китай його передасть, Київ ретельно вивчить пропозиції і зробить висновки.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Ван Ї внесе пропозицію врегулювання, яка буде відкинута Україною, проте матиме позитивний вплив на створення російського політичного класу.

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