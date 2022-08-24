"Вже почали хитатися": Джонсон заявив, що настав момент, коли Україна повинна вдарити по військах РФ

Британський прем’єр Борис Джонсон заявив – очевидно, що наступ Росії на сході України зазнає невдачі, тому потрібно завдати удару по росіянах, коли вони вже почали хитатися.

Водночас, на думку Джонсона, наразі не варто проводити переговори з РФ.

Про це прем’єр Британії сказав на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві 24 серпня.

"Зараз дуже очевидно, що завдяки відданості українського народу, наступ Росії на Донбасі зазнає невдачі. Саме зараз ми бачимо момент, в який ви, друзі, повинні завдати удару по росіянах, коли вони вже почали хитатися", – заявив Джонсон.

Він додав, що російські війська вже стомилися, їхні втрати колосальні, а ланцюги постачання виснажені. Очільник британського уряду звернув увагу на те, наскільки велику ціну вони сплачують життям росіян: "Ми розуміємо, що матері російські плачуть тепер".

"Я думаю, зараз не час виходити з якимось дрібним планом замирення. Не можна проводити переговори з тим, хто хоче на вас напасти на вулиці, забрати ваше життя разом із вашим гаманцем. Все, що важливо – це відновити і зберегти територіальну цілісність України", – наголосив Джонсон.

На його думку, війна закінчиться лише перемогою України, а Британія буде завжди поруч.

"Ви нагадали нам про цінності, які світ начебто забув, нагадали нам про свободу, про демократію, за яку ви боретеся. Я дуже пишаюся тим, що я тут, в Україні", – запевнив прем’єр Британії.

Нагадаємо, 24 серпня Джонсон прибув до Києва, де зустрівся з Зеленським та оголосив про надання Україні нового великого пакета військової допомоги на $63,7 млн.

Зеленський і Джонсон анонсували, як Велика Британія додатково допоможе Україні

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