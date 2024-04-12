"Взірцевий приклад підтримки": Зеленський заявив про €1,4 млрд від Нідерландів

Зеленський також обговорив із Рютте роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.
Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні та 400 млн євро на відновлення.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 12 квітня.
Глава держави вказав, що про виділення додаткової допомоги у телефонній розмові повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
"Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України", – зазначив Зеленський.
Він поінформував, що також обговорив із Рютте спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.
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Президент подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків.
Глава держави також розповів нідерландському прем’єру про підготовку Саміту миру у Швейцарії і запросив державу приєднатися. Сторони обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримали якнайбільше країн.
Нагадаємо, напередодні Рютте інформував, що він разом із прем'єр-міністрами Данії та Чехії обговорили варіанти постачання додаткових систем ППО Україні.
Додамо, 11 квітня США підписали угоду про надання Україні 138 млн дол. на модернізацію систем ППО.
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