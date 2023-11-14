Washington Post: Україна може зіткнутися з реальністю, що їй потрібно вести переговори з РФ

У виданні зауважують, що для України "у військовому плані ще не все втрачено".

Російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни, і це справжня небезпека для України, залежної від сторонніх поставок і підтримки.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

На думку журналістів, Путін явно сподівається вичерпати терпіння Заходу, матеріальні та кадрові резерви України – можливо, також бажаючи бачити колишнього президента Дональда Трампа обраним знову. А обрання Трампа може послабити бажання США підтримувати Україну.

"Зрештою, Україна може зіткнутися з реальністю, що їй потрібно вести переговори з російським ворогом, готовим нескінченно жертвувати грошима та життями на полі бою. Ця точка ще не досягнута, але Захід має дати Україні важелі впливу для досягнення найкращої з можливих угод, якщо прийде час. І цей важіль означає збереження шансу України вижити й розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не васал Кремля", – йдеться у статті.

У військовому плані для України не все втрачено

У виданні зауважують, що для України "у військовому плані ще не все втрачено".

Так, Україна відкрила коридор для перевезення зерна, відкинувши російські ВМС ракетами та ударами безпілотників. У наземних боях ЗСУ завдали величезних збитків російській бронетехніці та особовому складу. У боях за Авдіївку втрати росіян за один день досягали 900 осіб.

Раніше ми писали, чому у Кремлі заговорили про переговори та чого насправді прагне РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 листопада заявив, що влада не має намірів сідати за стіл переговорів з Росією.

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