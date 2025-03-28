World Press Photo цинічно об’єднала зображення жертви війни та російського окупанта: реакція МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий / © МЗС України

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У МЗС України назвали жалюгідним рішення журі некомерційної організації World Press Photo створити «тандем» із двох фото, на яких зображено травмовану війною українську дитина і солдата російської окупаційної армії.

Про це написав у мережі Х речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.

«Рішення World Press Photo створити „тандем“ із двох фотографій, на яких зображено українську дитину, травмовану війною, та солдата російської армії — жалюгідне. Це найгірший приклад фальшивої моральної еквівалентності між агресором і тим, хто захищає від агресії», — йдеться у дописі.

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МЗС України доєдналося до засудження, яке висловила Асоціація професійних фотографів України, та закликало висловитися з цього приводу всіх професіоналів та асоціації, які визнають абсурдність ототожнення жертв і злочинців.

«Українська дитина не мала вибору — на її країну напали несправедливо. Порівнювати її страждання з окупантами, які вирішили вести загарбницьку війну, аморально», — наголосив речник українського МЗС.

Раніше стало відомо, що на щорічному конкурсі документальної фотографії World Press Photo 2025 у категорії «Одиночні фотографії» від Європи журі поставило поряд дві світлини, які назвали «візуальною парою», що передає біль і страждання людей через війну.

© Георгій Тихий на Х

На світлині німецького фотографа Флоріана Бахмаєра Beyond the Trenches — шестирічна Ангеліна з Куп’янська, яка була евакуйована з-під обстрілів і тепер страждає на панічні атаки. У тандем до цього фото журі конкурсу поставило роботу російської фотографки Нанни Гайтманн Underground Field Hospital. Знімок, зроблений у стабпункті на боці росіян.

Нагадаємо, після того, як президент РФ Володимир Путін запропонував запровадити в Україні «тимчасове управління під егідою ООН», щоби провести вибори, в українському МЗС висловили контрпропозицію.