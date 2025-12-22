Економіка на межі: чому 2026 рік може стати вирішальним для режиму Путіна / © ТСН.ua

Реклама

Російська економіка продовжує мати силу для ведення війни, але вона може зламатися у 2026 році.

Що потрібно для того, аби путінська економіка війни зазнала краху, з’ясовував The Washington Post.

Навіть попри те, що президент СШАДональд Трамп наполягає на тому, що Росія має перевагу у війні проти України, економісти кажуть, що позиції РФ слабші, ніж будь-коли, оскільки Кремль витратив більшу частину готівкових резервів та позикових коштів, які підживлювали його воєнні витрати. На думку західних економістів, з якими розмовляли журналісти видання, попереду у Кремля ще більші проблеми.

Реклама

Перспективи лише погіршаться, оскільки нові жорсткі санкції проти російського нафтового сектору посилять дефіцит коштів, що може призвести до банківської кризи наступного року, навіть попри те, що Путін дотримується жорсткої позиції в переговорах щодо припинення війни.

«Банківська криза можлива. … Криза неплатежів можлива. Я не хочу думати про продовження війни чи ескалацію», — сказав один російський чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Під час зустрічі минулого тижня зі своїми німецьким та британським колегами в Лондоні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що останні санкції послаблюють російську економіку. «Ми повинні продовжувати ці зусилля та підтримувати тиск», — сказав він.

За даними Reuters, доходи від нафти та газу, які мають вирішальне значення для російського бюджету, впадуть на 49% у грудні порівняно з попереднім роком на тлі нових санкцій та падіння цін на нафту. Це своєю чергою призведе до поглиблення дефіциту бюджету, навіть попри те, що військові витрати зросли до рекордно високого рівня, досягнувши 149 мільярдів доларів за перші три квартали цього року.

Реклама

«(Російська — Ред.) Нафтовидобувна промисловість сповзає до кризи, і останні санкції прискорять цей процес», — сказав Крейг Кеннеді, колишній віце-голова Bank of America Merrill Lynch, який зараз працює в Центрі російських та євразійських досліджень Гарвардського університету імені Девіса.

Нові санкції були «агресивним кроком, який несе ще більше проблем», — додав Кеннеді. «Ви можете продовжувати підвищувати податки для пересічних росіян або позичати ще більше, щоб покрити зростаючий дефіцит. Але ви запитуєте себе: чи це робить мою переговорну позицію сильнішою, чи слабшою? Це однозначно робить Росію слабшою».

Зростаючі витрати

Ще до того, як нові санкції почали глибше скорочувати корпоративні та бюджетні доходи, російська економіка прямувала до рецесії. Центральний банк РФ був змушений підвищити процентні ставки до рекордно високого рівня — понад 20 відсотків, щоб стримати шалену інфляцію.

Високі процентні ставки, які зараз знизилися до 16,5 відсотка, почали стримувати інфляцію, але все ще поглинають прибутки компаній та грошові резерви. В результаті інвестиції зупинилися, виробництво в деяких секторах різко скоротилося, а неплатежі різко зросли по всій економіці.

Реклама

«Російська економіка отримувала вигоду від багатьох позитивних факторів, таких як високі світові ціни на сировинні товари та бум, зумовлений витратами. І більшість цих факторів зникли, і саме тому Росія зараз перебуває в найгіршому становищі з початку війни», — сказав Яніс Клюге, економіст Німецького інституту міжнародних справ та безпеки.

Безнадійний борг

Економісти кажуть, що масове розширення корпоративного кредитування Росією протягом перших трьох років війни в поєднанні з тривалим періодом високих процентних ставок призвело до глибоких проблем у банківській системі.

Офіційні дані центрального банку показують, що частка проблемних кредитів у секторі корпоративного кредитування становить трохи менше 5 відсотків, що все ще далеко від будь-якого рівня, який міг би спровокувати кризу, але це не враховує кредитування військово-промислового комплексу, де регулювання було послаблено.

Згідно з аналізом даних центрального банку, кредитування оборонного сектору становить майже чверть від загального обсягу корпоративних рублевих позик і становить трохи більше 202 мільярдів доларів. «Це великий чорний басейн погано регульованого, непрозорого боргу, який знаходиться посеред банківської системи», — сказав Кеннеді.

Реклама

Самі російські банкіри на початку цього року б’ють на сполох через зростання рівня проблемних кредитів, прихованих у банківській системі. Олександр Шохін, голова Російського союзу промисловців і підприємців, публічно попередив, що багато компаній перебувають у «переддефолтній ситуації».

Навіть спираючись на офіційні дані, один пов’язаний з Кремлем аналітичний центр, Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, заявив цього місяця, що Росія може зіткнутися із системною банківською кризою до жовтня 2026 року, якщо проблемні кредити продовжуватимуть зростати, а вкладники почнуть масово знімати кошти.

Колись «дійна корова» російської економіки, «Газпром» минулого року зазнав чистих збитків у розмірі 12,9 мільярда доларів.

Він витратив свої грошові резерви, які на початку 2022 року становили 27 мільярдів доларів, а зараз становлять лише від 6 до 8 мільярдів доларів, водночас, схоже, він також додав понад 20 мільярдів доларів додаткового боргу.

Реклама

Російська нафтова промисловість також стикається зі зростаючою кризою.

Ширші проблеми

Економічні проблеми Росії починають проникати в широкі кола населення. Російські споживачі почали затягувати паски, скоротивши витрати на одяг на 8,7 відсотка на початку грудня порівняно з попереднім роком, на товари для дому — на 8,8 відсотка, а на здоров’я та красу — на 5,9 відсотка.

Бунту не буде

Водночас, незважаючи на зростаючі труднощі, з якими стикається російське населення, мало хто в московській еліті очікує, що економічні проблеми переростуть у соціальні заворушення або що це якось вплине на розрахунки Путіна.

«Зростання економічних проблем не призведе до соціальних чи політичних проблем», — сказав російський науковець, близький до високопоставлених кіл у Кремлі.

Реклама

Нагадаємо, що ЄС подовжив економічні санкції проти Росії.