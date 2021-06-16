WP заявила про суперечку в адміністрації США через скасування санкцій щодо "Північного потоку-2"

За даними видання, Держдеп пропонував залишити санкції проти оператора Nord Stream 2. AG та його гендиректора, але Байден не погодився.

Рішення американського президента Джо Байдена про пом'якшення санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2" викликало "особливі розбіжності" в адміністрації США.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що Державний департамент на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном і його заступницями Венді Шерман і Вікторією Нуланд рекомендував ввести низку санкцій, спрямованих на блокування трубопроводу, не відмовляючись від обмежень щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга.

Однак Байден не погодився із цією пропозицією, заявивши, що такий крок призведе до погіршення відносин з Німеччиною, ключовим союзником США, і оскільки будівництво "Північного потоку-2" завершено на понад 90%, офіційні особи Білого дому повинні розглядати проєкт як доконаний факт, через який не варто ставити під загрозу американо-німецькі відносини.

Рішення про скасування санкцій викликало гнів обох партій в американському Конгресі, і навіть головний демократ в комітеті Сенату з міжнародних відносин приєднався до республіканців, щоб розкритикувати цей крок. "Це рішення створило невизначеність у багатьох куточках Європи, - пояснював свою позицію сенатор Роберт Менендес (Нью-Джерсі). - Я проти цього рішення".

Зауважується, що критики трубопроводу розглядають його неминуче завершення і введення в експлуатацію як великий геополітичний переворот для Кремля.

Попри розбіжності щодо "Північного потоку-2", високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив, що Білий дім не збирається рухатися вперед.

"Держсекретар Блінкен і інші високопосадовці Держдепартаменту поділяють переконання президента в тому, що Росії не можна дозволяти використовувати енергію в якості інструменту примусу проти України або будь-якої іншої країни", - сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

"Однак санкції - це всього лише один інструмент, і ми використовуємо простір, наданий частковою відмовою від санкцій, для участі в дипломатичних переговорах з Німеччиною", - додав він.

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням. Новини світу: що буде з "Північним потоком-2" і чому очільник "Нафтогазу" Вітренко поїхав до США

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