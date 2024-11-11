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WP заявило про розмову Трампа і Путіна після виборів: у Кремлі прокоментували

WP заявило про розмову Трампа і Путіна після виборів: у Кремлі прокоментували

Дональд Трамп. / Фото: press-centr.com

Нібито наразі Москва не має планів щодо розмови з новообраним президентом США.

В адміністрації диктатора РФ заявили, що Володимир Путін не мав телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом після того, як відбулися вибори, 7 листопада. 

Про це у коментарі росЗМІ заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він назвав "чистою вигадкою" інформацію The Washington Post про телефонну розмову двох політиків.

"Розмови між Путіним і Трампом, про яку нещодавно писала газета Washington Post, не було. Це хибна інформація", —  висловився речник "фюрера". 

З його слів, нібито зараз конкретних планів щодо контактів Путіна та Трампа немає.

Стаття Washington Post

Американське видання з посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп вперше після перемоги на виборах провів розмову з Путіним. Нібито під час розмови американський політик порадив диктаторові РФ не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

За інформацією видання, влада України була поінформована про дзвінок Трампа до Путіна і не заперечувала проти проведення розмови. Втім, в українському МЗС заявили, що Київ не був поінформований про розмову Трампа з Путіним. 

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