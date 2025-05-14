Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

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У вівторок увечері, 13 травня, президент Володимир Зеленський був розчарований майбутніми переговорами у Стамбулі і хотів заборонити команді спілкуватися із росіянами. Проте США та європейські партнери переконали його змінити думку.

Про це пише The Washington Post.

Американські та європейські чиновники «відвели Зеленського від прірви» після того, як український президент розчарувався розвитком запланованих цього тижня переговорів і натякнув, що навіть не дозволить своїм помічникам зустрічатися з російськими чиновниками в Туреччині, повідомили два дипломати, знайомі з цим питанням.

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Американські та європейські чиновники наголосили на критичній важливості принаймні направлення делегації високопосадовців, включаючи керівника ОП Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Андрія Сибігу, але зіткнулися з неодноразовим опором з боку президента України.

«Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати», — сказав один із дипломатів.

За інформацією видання, спецпредставник Трампа Віткофф переконав Зеленського, що участь у прямих переговорах з Росією є виграшною ситуацією для всіх: якщо Україна з’явиться, а Росія ні, Москва матиме поганий вигляд і постраждає від наслідків. Якби Україна та Росія з’явилися, обидві сторони могли б наблизитися до припинення вогню та завершення війни, сказали два дипломати, знайомі з переговорами.

Наразі президент Зеленський все ще наполягає на зустрічі особисто з Путіним.

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Раніше в ОП відповіли, чи буде Зеленський на переговорах в Стамбулі без Путіна.

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НАЖИВО! Путіна загнали в глухий кут! Чого очікувати від зустрічі в Стамбулі?