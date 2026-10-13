WP злило "інсайд" про мирний план з територіальними поступками: у Зеленського відповіли, як все насправді

США — Україна — РФ / © ТСН

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Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин прокоментував публікацію західних ЗМІ про нібито підготовку США та європейськими країнами масштабного плану закінчення війни, який, серед іншого, передбачає територіальний компроміс.

Слова радника президента наводить «Українська правда».

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За його словами, викладена у статті інформація не є узгодженою позицією США та Європи, а відображає бачення частини американської переговорної команди.

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«Це не „США та європейські країни“. Це переказ погляду частини американської команди на зустрічі у Флориді, де були американці, українці, європейці. Непоганий піар американської сторони», — заявив Литвин.

Він уточнив, що йдеться про переговори 9 жовтня у Маямі, в яких брали участь представники України, США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Зустріч організували спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Саме під час цих переговорів, за даними The Washington Post, американська сторона закликала Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах і попередила про майбутню дизельну угоду Дональда Трампа з Росією.

Що The Washington Post писало про можливу угоду

Видання стверджувало, що американські переговорники працюють над ширшим пакетом, який мав би поєднати питання відбудови України, гарантій безпеки, майбутніх економічних відносин із Росією та територіального врегулювання.

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Одним із можливих пунктів називали припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. За таким сценарієм Київ мав би фактично погодитися з російським контролем над частиною окупованих територій, не визнаючи їх юридично російськими.

Іншим елементом можуть стати гарантії безпеки для України, які американський чиновник порівняв із принципом 5 статті НАТО, а також механізм масштабної післявоєнної відбудови.

У матеріалі також ішлося про можливе економічне зближення Росії та Європи після завершення війни. Серед варіантів — нова енергетична домовленість, довгостроковий доступ РФ до європейського ринку та поступове скасування санкцій.

Водночас ключовою суперечністю між Вашингтоном і Києвом залишаються українські удари по російських НПЗ. За даними WP, американська сторона неодноразово просила припинити їх, водночас для України такі атаки залишаються одним із важливих інструментів тиску на російську економіку.

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