WSJ: американська розвідка спростувала фейкові заяви Кремля про «атаку на Путіна»

ЦРУ / © Associated Press

Реклама

Американська розвідка не підтвердила заяви Росії про нібито спробу удару по президенту РФ Володимиру Путіну та його резиденції. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на оцінки спецслужб США.

За даними американських посадовців, Центральне розвідувальне управління США та Агентство національної безпеки США не знайшли жодних доказів того, що Україна або будь-які інші сили намагалися атакувати особисті об’єкти російського президента.

Як зазначає The Wall Street Journal, розвіддані США свідчать, що удари, які Росія намагалася пов’язати з «атакою на Путіна», були спрямовані на військові цілі в регіоні, а не на приватні резиденції чи місця перебування очільника Кремля. Інформація про «масований удар десятками безпілотників по резиденції на Валдаї» не підтверджується жодними незалежними даними.

Реклама

Американські джерела також зазначають, що ці заяви Москви розглядаються як елемент інформаційної кампанії. Її метою могло бути створення напруги навколо теми безпеки російського керівництва та вплив на міжнародні політичні процеси.

Раніше президент України Володимир Зеленський публічно назвав російські звинувачення фейком.

Водночас у США також висловлювали сумніви щодо вірогідності російської версії подій. Зокрема, президент Дональд Трамп раніше публічно поширював матеріали, які ставили під сумнів правдивість заяв Кремля про «замах».

Нагадаємо, видання Le Monde з посиланням на джерело, близьке до президента Франції Еммануеля Макрона, повідомило, що Путін не має доказів, щоб підтвердити, що “напад” безпілотників України на його резиденцію дійсно мав місце. Неназваний співрозмовник наголошує, що позиція Кремля суперечить сама собі щодо того, що насправді сталося.

Реклама

Зауважимо, що речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився скаати, де був сам «фюрер» Путін під час «атаки» на резиденцію. Мовляв, «ця тема не підлягає публічному обговоренню».