WSJ назвало ключову подію, яка зіпсувала стосунки Трампа та Зеленського

Зеленський і Трамп / © Associated Press

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Відносини між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським погіршилися від середини вересня після зустрічі на Генасамблеї ООН.

Про це пише видання WSJ.

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«Останній виток напруги між Трампом і Зеленським почався з зустрічі Нью-Йорку (у середині вересня — ред.). Протягом місяця Трамп ставав все більш невдоволеним Зеленським», — зазначено в публікації The Wall Street Journal.

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За інформацією журналістів, він був незадоволений тим, що Україна використовує американські ресурси для атак на російські енергооб’єкти.

У вересні на ГА ООН у Нью-Йорку Трамп пропонував Зеленському поїхати до Москви для відновлення мирних переговорів, але отримав відмову, повідомляють джерела медіа.

«Відносини Трампа та Зеленського перебувають на низькому рівні від моменту їхнього конфлікту в Білому домі — у лютому 2025 року. Тоді Трамп відчитав Зеленського під час підписання угоди про спільну розробку українських надр», — нагадало видання.

Що передувало

Днями США тимчасово послабили санкції на російський дизель. Це викликало різку критику з боку Зеленського, який назвав це «подарунком Путіну». У відповідь Трамп заявив, що Україні «час обрати нового президента».

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Своєю чергою Зеленський в інтерв’ю ABC News заявив: Україна готова організувати вибори, якщо Росія забезпечить повне припинення вогню на 60 днів.

«Будь ласка, скажіть Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів — і ми організуємо вибори. Звісно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу, саме українського народу», — наголосив він.

Новина про угоду між США та Росією щодо дизельного пального також викликала критику з боку високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас. Вона підтримала позицію Зеленського, зазначивши, що призупинення санкцій «забезпечує Москву додатковими доходами для ведення війни». Вона повідомила, що міністри закордонних справ країн Європи планують затвердити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії від моменту початку її повномасштабного вторгнення.

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