У Кремлі заявили назвали статтю The Wall Street Journal про, що ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина ліквідувала "права рука Путіна", "бульварним чтивом".

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

"Навряд чи ці "качки" потребують коментарів. Останнім часом, на жаль, Wall Street Journal дуже любить займатися продукуванням pulp fiction", - висловився Пєсков.

З його слів, в Кремлі "бачили цей матеріал, але не хотіли б це коментувати". Мовляв, подібні матеріали "навряд чи піддаються коментуванню".

Публікація WSJ про ліквідацію Пригожина

Видання WSJ розкрило подробиці гучного вбивства ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Зазначається, що його ліквідацію організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев.

За даними WSJ, Патрушев почав попереджати диктатора Володимира Путіна про небезпеку від Пригожина ще влітку 2022 року. Втім, очільник Кремля не прислухався, бо "вагнерівці" були успішними на фронті в Україні. Втім, все змінилося після закінчення заколоту ПВК. Тоді Патрушев приступив до розробки плану вбивства. За словами джерел видання із західних спецслужб, Путіну пізніше показали ці плани, і він не став заперечувати.

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