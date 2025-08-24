WSJ: Пентагон блокував удари українськими ракетами по Росії: обмеження діє із весни

Пентагон / © Associated Press

Пентагон запровадив непублічну процедуру, яка вимагає погодження з міністром оборони США перед кожним використанням Україною ракет ATACMS для ударів на російській території. Ці обмеження почали діяти наприкінці весни 2025 року.

Про це пише Wall Street Journal.

Американське видання повідомляє, що Пентагон створив спеціальний механізм контролю, розроблений за участю заступника міністра оборони Елбріджа Колбі. Відтепер будь-який удар українських сил із застосуванням ракет ATACMS має остаточно затверджувати особисто глава Пентагону Піт Гегсет. Таким чином, фактично Київ позбавлений можливості самостійно ухвалювати рішення про використання цих далекобійних систем проти цілей на території Росії.

Обмеження також зачіпають британські ракети Storm Shadow, які залежать від американських розвідувальних даних і технологічних компонентів. Це означає, що й ці засоби можуть бути використані лише за погодженням з Вашингтоном.

Ще наприкінці 2024 року адміністрація Джо Байдена зняла більшість заборон на удари в межах російської території, зокрема через активізацію співпраці Москви з Північною Кореєю. Проте нова політика Пентагону фактично повернула обмеження, поставивши під сумнів ефективність попередніх домовленостей.

Президент США Дональд Трамп, який нині перебуває при владі, неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти у війні без можливості завдавати ударів по території Росії. Водночас у Білому домі наголошують, що остаточне рішення залишається за Пентагоном, хоча не виключають, що позиція президента може змінитися з часом.

Для України це означає суттєве обмеження у використанні західних далекобійних засобів. Тим часом Київ активно розробляє власні системи, зокрема крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати стратегічні об’єкти глибоко на території Росії.

Нагадаємо, що міністр оборони США звільнив керівника Розвідувального управління через «втрату довіри» після того, як доповідь розвідки спростувала заяви Трампа щодо удару по Ірану.