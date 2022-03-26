"Я бачив їхні очі": Байден розповів, як у Польщі зустрівся з українською дівчинкою-біженкою

Байден наголосив, що зустрічався з українськими біженцями.
Президент США Джо Байден розповів, як у Польщі зустрічався з українськими біженцями.
Про це він сказав 26 березня під час своєї промови у Варшаві.
"Я бачив на стадіоні мільйони українських біженців, які ставлять болючі питання. Вони запитують, а що станеться з моєю родиною. Там матері, діти. Я бачив, як вони сміються, плачуть. Одна дівчинка казала мені англійською: "Містере президенте, мій батько, мій брат лишаються в Києві. Це - наші батьки, чоловіки, які залишились захищати нашу країну". Мені не потрібно було, щоб вони говорили англійською. Я розумів усе, що вони думають через їхні погляди, як тримали мою руку, дивилися на мене з надією, що я можу допомогти. Вони далеко від дому та сумують за ним", - сказав Байден.
Нагадаємо, президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати ніколи не намагалися пресувати Росію, і заявив про намагання домовитися.
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