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"Я дєвочка-пріпєвочка": диктатор Путін на зустрічі з олігархами процитував частівку про Леніна

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Я дєвочка-пріпєвочка": диктатор Путін на зустрічі з олігархами процитував частівку про Леніна

Фото: Associated Press

Путін взявся цитувати радянську пропаганду.

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з олігархами не стримався, щоб не процитувати частівку про радянського вождя Леніна. 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Пропагандисти РФ запитали диктатора про впровадження рекламних технологій для розвитку бізнесу. На це Путін ні з того, ні з сього, взявся цитувати радянську пропаганду про "дєвочку-пріпєвочку". 

"Я дівчинка-приспівочка, танцюю та співаю. Я Леніна не знаю, але я його люблю", - заявив диктатор Путін. 

Нагадаємо, Путін на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців заявив, що "найближчим часом жителям європейських країн доведеться їздити до Росії і купувати там ріпу". 

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Дата публікації
Перегляди
1514
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