"Я можу зрозуміти почуття РФ": Трамп проти вступу України до НАТО

Також Трамп застеріг, що війна в Україні може загостритися.

Обраний президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп виступає проти вступу України до НАТО.

Це випливає із його заяв на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго 7 січня.

"Захід розуміє, що Україна не може бути в НАТО, я також це підтримую", – заявив Трамп.

На його думку, повномасштабне вторгнення Рф розпочалася нібито через те, що "Байден дозволив Україні вступити до НАТО".

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"Росія протягом багатьох років говорила, що ви ніколи не зможете приєднати Україну до НАТО. Це було наче викарбувано на камені. А Байден сказав, що ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Так Росія має когось просто у себе на порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу", – заявив Трамп.

На питання, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО він відповів: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – додав обраний президент.

Також Трамп застеріг, що війна в Україні може загостритися.

"Коли я почув, як Байден вів переговори, я сказав: "Ви закінчите війною". І це виявилася дуже погана війна. І вона може загостритися. Ця війна може загостритися й стати набагато гіршою, ніж зараз", – вважає політик.

Раніше Дональд Трамп заявив, що сподівається зупинити війну в Україні за шість місяців.

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