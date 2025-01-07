"Я можу зрозуміти почуття РФ": Трамп проти вступу України до НАТО

Також Трамп застеріг, що війна в Україні може загостритися.
Обраний президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп виступає проти вступу України до НАТО.
Це випливає із його заяв на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго 7 січня.
"Захід розуміє, що Україна не може бути в НАТО, я також це підтримую", – заявив Трамп.
На його думку, повномасштабне вторгнення Рф розпочалася нібито через те, що "Байден дозволив Україні вступити до НАТО".
"Росія протягом багатьох років говорила, що ви ніколи не зможете приєднати Україну до НАТО. Це було наче викарбувано на камені. А Байден сказав, що ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Так Росія має когось просто у себе на порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу", – заявив Трамп.
На питання, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО він відповів: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".
"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – додав обраний президент.
Також Трамп застеріг, що війна в Україні може загостритися.
"Коли я почув, як Байден вів переговори, я сказав: "Ви закінчите війною". І це виявилася дуже погана війна. І вона може загостритися. Ця війна може загостритися й стати набагато гіршою, ніж зараз", – вважає політик.
Раніше Дональд Трамп заявив, що сподівається зупинити війну в Україні за шість місяців.
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