“Я не хочу брати участь у деяких речах”: Аваков уперше пояснив причини своєї відставки

Ексміністр внутрішніх справ відзначив, що тепер вся виконавча влада зосереджена на Офісі президента.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, як повідомив президенту Володимиру Зеленському про свою відставку і чому він це зробив.

Про причини цього рішення він вперше оголосив публічно в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Авакова, президент Зеленський довірив йому посаду міністра внутрішніх справ, як компетентній людині, яка “може робити свою справу”.

"Я пропрацював два з гаком роки, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Це спричинило відставку. Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден”, - повідомив ексміністр.

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Аваков натякнув на свою принциповість, зауваживши, що в межах своєї професійної компетенції завжди наполягає на своїй думці. “Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається. Я кажу "так не можна", а це не всім подобається”, - пояснив він.

На думку Арсена Авакова, тепер виконавча влада зосереджена на Офісі президента і відсутність балансу становить гігантську проблему.

Таку ситуацію він пояснює великим мандатом довіри, який отримав від 73% виборців президент Зеленський. Саме про це, за його словами, він і говорив з очільником держави, коли повідомляв про свій намір покинути посаду міністра.

"Ми сіли і переговорили з президентом – дуже відкрито. Я сказав йому: це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я жодною мірою не хочу дискутувати і не маю права. Моя думка така, ваша – така. Правильно мені йти у відставку, а вам намагатись знаходити інші рішення", – розповів ексміністр.

Нагадаємо, після заяви Арсена Авакова про відставку з посади очільника МВС у Мережі активно обговорювали причини та наслідки цієї заяви, гублячись в здогадах.

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