Я не керую державою, як у фільмі "Не дивіться вгору": Зеленський запевнив, що усвідомлює загрозу РФ

Я не керую державою, як у фільмі "Не дивіться вгору": Зеленський запевнив, що усвідомлює загрозу РФ

Він нагадав, що Кремль регулярно лякає Україну військовим вторгненням.

Президент Володимир Зеленський відреагував на питання журналіста, що він спеціально применшує рівень загрози російського вторгнення з низки причин, зокрема — щоб применшити негативний вплив на економіку.

Про це він сказав під час пресконференції для іноземних журналістів.

Він нагадав, що Кремль регулярно лякає Україну військовим вторгненням.

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"Коли у нас було збільшення (російських — Ред.) військових у 2021 році (біля кордонів України — Ред.), коли був пік військових навчань, а потім пішли сигнали з РФ та деяких європейських держав, що все ж таки виявилось, що Росія почала відводити війська. І це підтверджували багато ЗМІ, спецслужби. Але наші люди побачили, що вони не відводили. Це було декілька кроків назад, а потім повернення. Ми побачили і сказали, що це вони зробили для картинки, для внутрішнього споживача. Такі речі ми розуміємо", — говорить Зеленський.

Президент наголосив, що для нього найважливіше — зберегти життя людей, а уже потім економіка.

"Для мене питання ескалації не менше, ніж для США та інших країн. Я не керую державою, як у вашому фільмі "Не дивіться вгору". Ми дивимося вгору і точно знаємо, що відбувається, і говоримо з людьми. Але ми у цій ситуації 8 років – ми дивимось не тільки вгору, а й під ноги", — зазначає глава держави.

Зеленський визнав, що ймовірність атаки Росії зараз є.

"Але вона була у 2021 році, у 2020 році вона була меншою, у 2019 році після "нормандського формату" вона була ще менша. Днями була зустріч у "нормандському форматі". А тому, якщо це не політичний театр, а все серйозно, то це кроки до діалогу. Я вважаю, що потрібно дуже обережно говорити про те, що війна буде завтра. Не можна казати про те, що війна буде завтра чи що війна буде до кінця лютого. Війна може бути, на жаль. І тут ставити три крапки. І сказати, що "так, вона буде", бо ми маємо розуміти, що відбувається з людьми. Бо це – смілий народ", — підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав свої головні пріоритети роботи на посаді глави держави.

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