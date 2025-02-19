"Я не можу продавати нашу державу": Зеленський розкрив деталі документа щодо корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміст документа, який обговорювався під час переговорів із представниками США, заявивши, що він містив неприйнятні для України умови.

Про це він заявив під час розмови з журналістами.

"Документ був не чітким, бо в одному місці йшлося про те, що 50% ми повинні віддати. Я готовий до публічності цього документа, адже не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Я з повагою ставлюся до США, і тому я сказав, що цей документ не готовий — це поза моїми можливостями, поза повноваженнями, поза конституцією України все, що там написано", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що у документі не було згадок про гарантії безпеки для України.

"Там не має слова про гарантії безпеки, і вже на другій зустрічі з Венсом ми домовились, що там може йти мова про це", — додав Зеленський.

Він також підкреслив, що не погодився на запропоновані умови щодо передачі частини українських ресурсів:

"Я не можу продавати нашу державу, тож давайте ви пропишете якісь гарантії, а ми напишемо в меморандумі якісь відсотки (на корисні копалини – ред.). Мені сказали — лише 50%, і я відповів: "No". Нехай тоді юристи працюють далі".

Нагадаємо, рідкоземельні ресурси для США стали однією зі складових пропозицій України. Президент Дональд Трамп запропонував Україні угоду: доступ Америки до рідкоземельних ресурсів в обмін на подальшу військову та економічну допомогу. Це збігається зі стратегією Києва щодо зміцнення відносин з його адміністрацією.