"Я не відповідатиму "так" чи "ні": у Єврокомісії прокоментували припинення видавання віз росіянам

Питання видавання віз громадянам Росії перебуває в компетенції держав-членів Євросоюзу. Вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

Через незаконну, невиправдану агресію Росії проти України передусім Україна, але і держави-члени ЄС постали перед безпрецедентними викликами.

Про це заявила представниця Єврокомісії Аніта Хіппер, повідомляє "Європейська правда".

"Я не відповідатиму "так" чи "ні" на ваше запитання, оскільки ми вже розробили детальні рекомендації державам-членам щодо застосування рішення про часткове обмеження режиму візової лібералізації з Росією. Це в компетенції держави-члена – розглядати кожну заяву і відмовляти на підставі загрози громадському порядку чи внутрішній безпеці", – відповіла Хіппер на запитання про те, чи підтримує Єврокомісія припинення видаваннятуристичних віз росіянам.

Посадовиця в цьому контексті нагадала про ще одну проблему у процесі видавання віз громадянам РФ.

"Є ще один елемент, який слід взяти до уваги. Це той факт, що багато працівників консульств були вислані з Росії, що ще більше ускладнює процес обробки візових заявок для громадян РФ", – зауважила представниця Єврокомісії.

Вона додала, що наразі тривають дискусії на рівні ЄС із державами-членами, щоб забезпечити координацію.Хіппер зауважила, що держави-члени повинні виконувати міжнародні зобов’язання і забезпечити те, аби завжди була категорія людей, яким візи видаватимуть у будь-якому разі: з гуманітарних причин, для членів родин громадян ЄС, для журналістів чи дисидентів.

Нагадаємо, Естонія вирішила закрити свої кордони для громадян Росії із шенгенськими візами.

Водночас Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсоркою тероризму та закликав країни ЄС обмежити видавання віз громадянам РФ та Білорусі.

Подвійне оподаткування: чи будуть українські переселенці платити в ЄС

Читайте також: