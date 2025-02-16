"Я не вірю в 100 000 миротворців, які сюди прийдуть": політолог про гарантії безпеки для України

Гарантії безпеки для України не будуть пов'язані із 5 статтею НАТО, де прописано, що напад на одного з учасників НАТО є нападом на НАТО в цілому і викликає відповідь з боку всіх членів Альянсу, а рішення щодо застосування цієї статті ухвалюється після консультацій між його учасниками.

Про це сказав політолог Вадим Денисенко на "Radio NV".

Гарантії безпеки, за словами Денисенка, будуть пов'язані з червоними лініями, які мають бути чітко зафіксовані в майбутньому переговорному документі, який стане завершальним у переговорах.

Політолог назвав чотири головних пункти такого договору.

"Україна не може бути нейтральною країною тому що можуть існувати варіанти, коли ми будемо створювати певні регіональні військово-політичні союзи по прикладу того, як в 2023 році достатньо багато говорилося про союз в трикутнику Британія-Польща-Україна", — пояснив політолог.

Вторим пунктом, за його словами, має бути неможливість різкого зменшення максимальної чисельності збройних сил України.

"Пункт№3: Україна має отримати гарантії того, що нам будуть постачати відповідні види зброї. І це повинно бути розкладено, умовно, на десятиліття вперед, де буде сказано, що нам потрібно стільки-то того-то стільки-то, того-то стільки-то того-то, плюс ми не можемо допустити того на чому Росія буде наполягати. Це, власне кажучи, скорочення нашого ВПК, а також заборона цілого ряду галузей, передусім, ракетної промисловості. Це наші гарантії безпеки", — пояснив Денисенко.

Він також висловив невпевненість у тому, що західні миротворці прибудуть до України.

"Я, чесно кажучи, не вірю ні в які інші гарантії безпеки. Я не вірю ні в які 100 000 миротворців, які сюди прийдуть Я не вірю в якісь там інші квазі-інструменти. Тому, напевно, все ж таки от в цьому напрямку треба було б рухатися. Я думаю, що те, про що я говорю, точно викличе абсолютну консолідацію в абсолютної більшості українського суспільства і українського політикумі", — сказав політолог.

Нагадаємо, США розіслали країнам ЄС так звану "анкету" щодо безпеки України.

Тим часом президенти США та РФ мають зустрітися в Саудівській Аравії до 28 лютого і обговорити припинення війни в Україні.

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