Я не впевнений, що ми зробили щось погане – Зеленський подякував Трампу і американському народу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував спілкування з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це інформує Fox News.

Я дякую президенту Трампу та двопартійній підтримці Конгресу, і я завжди був дуже вдячний від усіх наших людей. Ви дуже допомогли нам від самого початку протягом трьох років повномасштабних інновацій. Ви допомогли нам вижити, і в будь-якому випадку ми є стратегічними партнерами, навіть у такому жорсткому діалозі

Я з усією повагою ставлюся до того, що він (президент США Дональд Трамп – ред.) хоче закінчити цю війну, але ніхто не хоче закінчити більше, ніж ми, тому що ми в Україні. Я думаю, що ми повинні бути на одному боці.

Я сподіваюся, що президент на нашому боці разом з нами. Я багато разів чув від президента Трампа, що він зупинить війну, і я сподіваюся, що він це зробить.

Як сказав президент Рейган, мир - це не просто відсутність війни.

Путін порушив перемир'я 25 разів за останні роки, за всі ці роки, за ці 10 років.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США розглядають можливість припинення всієї військової допомоги Україні. Рішення, якщо його буде прийнято, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправлення в Україну, повідомляє видання з посиланням на високопоставленого чиновника США.

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