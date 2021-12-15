"Я не впевнений, що він мене почув": Зеленський прокоментував розмову із Шольцом про "Північний потік-2"

"Я не впевнений, що він мене почув": Зеленський прокоментував розмову із Шольцом про "Північний потік-2"

Санкції проти "Північного потоку-2" - це питання безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом він обговорив санкції щодо "Північного потоку-2" та те, які кроки потрібно зробити, щоб припинити російську агресію на окупованому Донбасі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Східного партнерства".

Президент України розповів, що він поспілкувався із канцлером Німеччини Олафом Шольцом про "Північний потік-2" та наголосив, що він загрожує безпеці України.

"По-перше, мені здається, що достатньо холодно, щоб відкривати так вікна. Бо треба розуміти, що там за вікнами. Якщо б канцлер запитав мене, ми ж давно сусіди, добре знаємо один одного з колегами з РФ. Ми б йому сказали, що спочатку треба з’ясувати, що там: дощ, сніг, чи раді тобі. Але, з іншого боку, це суверенне право Німеччини проводити свої діалоги, особливо з економічних питань. Ми сьогодні говорили з канцлером Шольцом щодо "Північного потоку". Я вважаю, що санкції, — це сильний крок, бо в нашому випадку це питання безпеки, і я навіть не кажу про енергетичну безпеку України, Європи тощо. Це в принципі найсерйозніший інструмент для розмови з РФ", - сказав Зеленський.

Президент додав, що він із канцлером Німеччини обговорював і ймовірну зустріч з очільником країни-агресорки.

"Ми з ним говорили, як організувати зустріч із президентом РФ, про зрушення у виконанні "Мінська" та інші кроки для закінчення військового конфлікту на Сході нашої країни. Я не впевнений, але це ж його право, що він мене почув. Але в крайньому випадку він мене чув. Вікна і двері України завжди відкриті", - сказав президент.

Нагадаємо:

Президент сказав, що Євросоюз має п'ять шляхів реагування на агресію Російської Федерації.

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