Я не знаю жодної країни в Європі, яка може потужно тиснути на Росію - Зеленський

Я не знаю жодної країни в Європі, яка може потужно тиснути на Росію - Зеленський

Зеленський наголосив, що поки що він не бачить процесу деокупації нашої країни.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Європейському союзі немає жодної країни, яка може потужно тиснути на президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку очільник України висловив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на брифінгу у вівторок, 8 лютого.

"Те, що Путін відчуває, що він не є суб'єктом ескалації, що це був просто тиск... Я не знаю такого суб'єкта в Європі, який міг би тиснути потужно на РФ. Принаймні деокупація нашої держави не відбувається поки що", - сказав Зеленський.

Як повідомляли раніше, очільник Франції Еммануель Макрон похвалив Зеленського за виваженість і анонсував зустріч лідерів “нормандської четвірки”. Французьки лідер відзначив холоднокровність українського президента на тлі військової загрозі з боку РФ.

Нагадаємо, 8 лютого до Києва із робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Він мав зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Раніше французький президент Еммануель Макрон розповів, про що спілкуватиметься із Зеленським.

Напередодні, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.

"Терпи, моя красавица"? — президент Зеленський відповів Володимиру Путіну

Читайте також: